“Olağanüstü bir durum yok”
Ercan Havalimanı’nda konuşlanan Türk F-16’larından en az birinin havalanarak adanın kuzeyine doğru uçtuğu gözlemlendi.
Konuyla ilgili YENİDÜZEN'e bilgi veren askeri kaynaklar olağanüstü bir durumun yaşanmadığını söyledi.
Lefkoşa semalarında görüntülenen savaş uçağının hangi amaçla havalandığı henüz bilinmiyor.
Anımsanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda, Ortadoğu’da artan gerilimin ardından Türkiye, Ercan Havalimanı’na 6 adet F-16 konuşlandırmıştı.
