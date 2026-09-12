Okumayı oyunla buluşturan doktora çalışması kitap oldu

Yakın Doğu Üniversitesi’nde hazırlanan bir doktora çalışması daha okuyucuyla buluştu. Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülay Kaya Tekman’ın oyun tabanlı serbest okuma eğitimine odaklanan doktora tezi, Bilgem Yayınları tarafından kitap olarak yayımlandı.

“Oyun Tabanlı Serbest Okuma Eğitimi: Kuramsal Temeller-Uygulamalar ve Etkililik Değerlendirilmesi” başlığını taşıyan eser, oyun temelli öğrenme ile okuma eğitimini bir araya getirerek bu yaklaşımın kuramsal altyapısını, uygulama süreçlerini ve uygulamaların etkililiğini ele alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında 2024 yılında doktora eğitimini tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Tülay Kaya Tekman tarafından hazırlanan çalışma, doktora sürecinde Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başşkanı Prof. Dr. Mustafa Yeniasır’ın danışmanlığında yürütüldü. Tez çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden değerlendirilerek kitap formatına dönüştürülen eser, Yrd. Doç. Dr. Tülay Kaya Tekman ve Prof. Dr. Mustafa Yeniasır’ın ortak çalışması olarak yayımlandı.

Kitapta, oyun tabanlı serbest okuma eğitiminin da yandığı kuramsal yaklaşımların yanı sıra eğitim sürecinde gerçekleştirilen uygulamalar ve bu uygulamaların sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yer alıyor. Çalışma, oyun temelli öğrenmenin okuma eğitimindeki kullanımına ilişkin akademik ve uygulamaya dönük bir çerçeve sunuyor. Eğitim bilimleri, okuma eğitimi ve oyun temelli öğrenme alanlarına odaklanan eser; akademisyen ve araştırmacıların yanı sıra öğretmenler ve bu alana ilgi duyan okuyucular için başvurulabilecek bir kaynak niteliği taşıyor.