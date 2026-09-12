Annita Dimitriyu: “Esaslı müzakerelerin yeniden başlaması en üst öncelik”

Alithia gazetesi manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili esaslı müzakerelerin yeniden başlamasını, en üst öncelik olarak tanımladığını yazdı.

Gazeteye göre, Dimitriyu perşembe günü “Lefkoşa İlçe Konseyi” huzurunda yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun çözümünün DİSİ’nin önceliklerinin en üst sırasında olduğunu belirtti.

Ulusal konunun ele alınmasının soğukkanlılık, ortaklaşa birliktelik, strateji, ulusal birlik ve sorumluluk gerektirdiğini dile getiren Dimitriyu, “Kıbrıs’ın kayıtsızlık ve tehlikeli maceralar gibi lükslere sahip olmadığına” işaret etti.

Partisinin özlü müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin her türlü gerçek çabaya katkıda bulunmaya ve desteklemeye hazır olduğunu söyleyen Dimitriyu, bunun ileri sürülen “İşgal birlikleri, garantiler ve müdahale hakları olmaksızın, vatanın kurtulması ve yeniden birleşmesi için tek yol olduğunu” iddia etti.

Dimitriyu konuşmasında, Yunanistan’la yakın bir iş birliği ve tam koordinasyon içinde olunması gerektiğine de atıfta bulundu.

Eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun kamuoyunda yer alan önceki açıklamalarının da aynı çizgide olduğunu yazan gazete, gerçek çözüm çabasına destek belirtildiğini ancak hükümete açık çek verilmediğini ekledi.