Gemi faciası sonrası Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı, 14 gün sonra ilk kez kayıp yakınlarının karşısına çıkması sonrası yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuranımızı okuyarak onların acılarına bir nebze ortak olduk” diyen Arıklı, “Kayıp ailelerinin arasında haklı olarak tepkilerini dile getirenler de oldu. Bizi anlayışla karşılayanlar da oldu” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Bugün acılı kayıp yakınlarını ziyaret ettik. Kuranımızı okuyarak onların acılarına bir nebze ortak olduk.

Kayıp ailelerinin arasında haklı olarak tepkilerini dile getirenler de oldu. Bizi anlayışla karşılayanlar da oldu.

Onlara söylediğimiz şey tıpkı Meclis kürsüsünde söylediğimiz gibi; bu kaza gerek Türkiye ve gerekse KKTC yetkilileri tarafından bütün yönleri ile araştırılıyor. Sorumlular er veya geç adalet önünde hesap verecek. Bu kaza da benim de bir yanlışım varsa ben de adalet önünde hesap vermekten çekinmeyeceğim. Yalnız birilerinin sizlerin acıları üzerinden siyasi rant sağlamalarına izin vermeyin. Ben Meclis kürsüsünde halka hesabımı verdikten sonra sizin yanınıza gelmeyi uygun görmüştüm. Bu hesabı, belgeleri ile birlikte halka ve tarihe verdim. Şimdi de buradayım.”