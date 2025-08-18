“Okullarımız seçim yatırımı hedefiyle geçici öğretmenlerle doldurulacak”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın saat 12.00’de Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) önünde basın açıklaması yapacak.

Sendika Başkanı Selma Eylem’in yaptığı yazılı açıklamada, “Genel Orta Öğretim ve Mesleki Tekniğe bağlı okullarımıza, sınavları yapılan öğretmenlerimizin atamalarının yapılmayacağını ilan eden komisyona, okullarımızın seçim yatırımı hedefiyle geçici öğretmenlerle doldurulmasının, atanma hakkı yerine torpilin teşvik edilmesinin, seçim yasağı bahane edilerek eğitimin siyasete kurban edilmesinin kabul edilebilir olmadığını ortaya koyacak, ivedilikle çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizeceğiz” ifadeleri kullanıldı.