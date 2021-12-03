Okullarda bulaş: 1 haftada 356 öğrenci, 57 öğretmen, 15 personel COVID-19

Eğitim Bakanlığı, 3 Aralık itibariyle okullardaki COVID-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

356 öğrenci, 57 öğretmen ve 15 personelin COVID-19 testinin pozitif olduğu belirtilirken, bin 77 öğrenci, 91 öğretmen, 10 personelin de temaslı olduğu ifade edildi.

En çok vaka sayısı ortaöğretimde görülürken, bunu ilköğretim takip etti, temaslı oranında da tablo değişmedi. Buna göre; ilköğretimde 131 öğrenci, 14 öğretmen ve 4 personel COVID-19 olurken, ortaöğretimde 189 öğrenci, 32 öğretmen, 10 da personel covid-19 oldu. Mesleki teknik öğretimde ise 36 öğrenci, 11 öğretmen ile bir de personelin testi pozitif çıktı.

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranının % 0,72 olduğu da belirtildi.