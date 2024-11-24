Okullar yarın tatil mi?

Ada genelinde etkili olan şiddetli fırtınanın yarın da devam edeceğinin açıklanması üzerine özellikle veliler, okulların tatil edilmesi yönünde Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunuyor.

Sosyal medyada artan çağrılarda, özellikle Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşanan olumsuzluklara işaret edilerek, Eğitim Bakanlığı'nın harekete geçmesi istendi.

Yapılan yorumlarda, Eğitim Bakanlığı dahil, UBP - YDP -DP Hükümetinin sessizliği de eleştirildi.

Öte yandan şiddetli rüzgara dayanamayan bakımsız elektrik tellerinin koymasıyla beraber Kıbrıs'ın kuzeyi genelinde yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çeken veliler, sınav haftası olmasına karşın 5 saati aşkındır süren kesintiler nedeniyle öğrencilerin derslerine çalışmadıklarına vurgu yaptı.

"İhtiyaç halinde okulları yarın tatil edeceğiz, takipteyiz"