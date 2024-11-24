"İhtiyaç halinde okulları yarın tatil edeceğiz, takipteyiz"

Velilerin sosyal medyada artan çağrıları üzerine YENİDÜZEN'e konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "İhtiyaç olması halinde okulları tatil edeceğiz, takipteyiz" dedi.

Meteoroloji Dairesi ile iletişim halinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bölgeleri takip ediyoruz, izliyoruz. İhtiyaç olması halinde okulları yarın tatil etmeyi gündemimize alacağız. Takipteyiz" ifadelerini kullandı.

Ada genelinde etkili olan şiddetli fırtınanın yarın da devam edeceğinin açıklanması üzerine veliler, UBP - YDP - DP Hükümetinin kayıtsız kalışını eleştirmiş, okulların tatil edilip edilemeyeceği sorgulamıştı.