"Okuldaki iddialar sonrası öğretmen görevden alındı"

Eğitim Bakanlığı, Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapan bir öğretmen hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili kapsamlı idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, öğretmenin okul içerisindeki görevinin derhal sonlandırıldığını, konunun aynı gün polis makamlarına da intikal ettirildiğini duyurdu.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, iddiaların Bakanlığın bilgisine ulaştığı ilk andan itibaren “en üst düzey hassasiyet ve ciddiyetle” ele alındığı belirtildi. Açıklamada, derhal iki denetmenin görevlendirildiği ve kapsamlı idari soruşturma sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, çocukların güvenliği, psikolojik bütünlüğü ve eğitim ortamlarının güven esasına dayalı yapısının taviz verilmeyecek temel öncelik olduğu vurgulandı. Bu çerçevede gerekli tüm idari tedbirlerin gecikmeksizin uygulandığı, muhataplara bilgilendirme yapıldığı ve öğretmenin okul içerisindeki görevinin derhal sonlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, konunun aynı gün okul yönetimi ve veliler tarafından polis makamlarına intikal ettirildiği, adli sürecin de eş zamanlı olarak başlatıldığı belirtildi. Meselenin yargı makamlarının gündeminde olduğu ve ilgili kurumlar tarafından tüm yönleriyle titizlikle soruşturulduğu ifade edildi.

Eğitim Bakanlığı, süreç boyunca ilgili tüm kurumlarla tam iş birliği içinde hareket edildiğini, hem idari hem de hukuki mekanizmaların eksiksiz biçimde devreye alındığını açıkladı. Açıklamada, soruşturmanın her aşamasının yakından takip edildiği ve çocukların üstün yararı doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, özellikle çocukların üstün yararı gözetilerek öğrenci ve ailelerin mahremiyetini zedeleyebilecek yayınlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, medya kuruluşlarının da meslek etiği, sorumluluk bilinci ve çocuk hakları hassasiyeti doğrultusunda dikkatli yayıncılık anlayışı sergileyeceğine olan inancın tam olduğu ifade edildi.