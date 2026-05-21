CHP için mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada "tedbirli mutlak butlan" kararı çıktı.

Bu kararla birlikte kurultayın malul olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş oldu.

Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve kurultay öncesindeki parti organlarının görevlerine devam etmelerine karar verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu "mutlak butlan" kararı sonrasında olağanüstü toplandı.

Türk Dil Kurumu'na göre butlan, Arapça kökenli bir sözcük ve geçersizlik anlamına geliyor.

Hukukta, hukuki işlemlerdeki geçersizlik türlerinden biri olarak tanımlanıyor.