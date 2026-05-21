“CHP’yi felç etmeye dönük siyasi bir hamledir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “mutlak butlan” kararı sonrası DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada kararı CHP’yi felç etmeye yönelik siyasi bir hamle olarak değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından ilk değerlendirmesini DW Türkçe’ye yaptı.

Özel, kararı DW Türkçe ile yapılan söyleşi sırasında öğrendiğini belirterek görüşmeye ara verdiğini, hukukçu kurmaylarıyla kısa bir toplantı yaptığını ve ardından olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı kararı aldığını ifade etti.

Mutlak butlan kararını “CHP’yi felç etmeye, siyaset üretmesini engellemeye dönük bir girişim” olarak değerlendiren Özel, bunun Türkiye’de demokratik siyaseti hedef alan bir süreç olduğunu söyledi.

“Otoriterleşmenin vardığı son nokta”

Özel, karara ilişkin değerlendirmesinde bunun sadece bir hukuki süreç olmadığını savunarak, “Bugün CHP’nin başına gelen, yıllardır süren davalar zincirinin geldiği noktadır. Amaç CHP’yi felç etmek, rakibini ortadan kaldırmak ya da siyaset üretmesini engellemektir. Bu Türkiye’de otoriterleşmenin vardığı son noktadır” dedi.

Belediyelerden başlayan soruşturmalar ve Ekrem İmamoğlu üzerinden yürüyen süreçlere değinen Özel, hedefin doğrudan CHP olduğunu belirterek, “Önce belediyeler hedef alındı, sonra adayımız, sonra partinin kendisi hedef alındı” ifadelerini kullandı.

“Baskın seçim gelirse kazanırız”

Baskın seçim ihtimaline ilişkin soruya Özel, “Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz. En kısa sürede sandığı getirsinler, biz bu seçimi kazanırız. Adayımızı gösterir, iktidarı değiştiririz” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmesinde Özel, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına işaret ederek, “Partimizin adayı bellidir. İmamoğlu aday gösterilemediği sürece bu partinin kazanacak adayı odur” dedi.

Kılıçdaroğlu açıklaması ve parti içi tartışmalar

Parti içi tartışmalara ilişkin konuşan Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkatli bir dil kullanmayı sürdürdüğünü belirterek CHP kültüründe önceki genel başkanlara saygının esas olduğunu vurguladı.

Özel, “Onların hukukunu korumak mevcut genel başkanın görevidir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile ilgili beklentisini de dile getiren Özel, bir butlan kararı durumunda ya bu kararı kabul etmemesi ya da partiyi en kısa sürede olağan sürece döndürecek adımları atması yönünde bir açıklama beklediklerini söyledi.

Parti içinde farklı görüşler bulunduğunu ancak CHP’nin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Özel, geçmiş tartışmalara rağmen uzlaşma çağrısı yaptıklarını ifade etti.

“Yedek parti tedbir amaçlı”

“Yedek parti” iddialarına ilişkin konuşan Özel, bunun partiden ayrılma ya da yeni parti kurma hazırlığı olmadığını vurgulayarak, “Parasını ayırma gibi iddiaların hepsi fasarya. Ama yedekte bir parti olduğu doğru. Bu, partiden ayrılmak için değil” dedi.

Özel, bu hazırlığın olası bir kapatma davası veya CHP’nin seçimlere sokulmaması ya da liste verememesi ihtimaline karşı bir tedbir olduğunu belirterek, “Mutlak butlan kararıyla ilgili bir hazırlık değildir” ifadelerini kullandı.

Dünyadaki otoriterleşme eğilimlerine de değinen Özel, “Birbirinden öğrenen diktatörler ve otoriter yönetimler var. Türkiye’de de basın ve siyaset üzerindeki baskılar bu sürecin parçası” dedi.

Türkiye’de iktidarın seçimleri ortadan kaldırmak yerine rakipleri dizayn etmeye çalıştığını savunan Özel, “Amaç sandığı kaldırmak değil, sandıkta yarışacağı rakibi belirlemektir” ifadelerini kullandı. (Independent Türkçe, DW Türkçe)