"Maliye Bakanlığı'ndan 3 milyar 765 TL'lik yeni borçlanma"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı’nın Maliye Bakanlığı’nın 2 milyar TL’lik borçlanma hedefiyle çıktığı ihalede, yüzde 41.03 ortalama faiz oranıyla 3 milyar 765 milyon TL borçlandığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Barçın, “Maliyeyi enkaza çevirdiler” ifadelerini kullanarak, ihale süreçlerinde usulsüzlükler yaşandığını ve kamu maliyesinin kötü yönetim nedeniyle ciddi bir çıkmaza sürüklendiğini söyledi.

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin plansız kararlar aldığını belirten ve buna tepki gösteren Barçın, mevcut yönetim anlayışıyla ülkenin ekonomik sorunlarının çözülemeyeceğini vurguladı.

Barçın açıklamasında, “Koltukta kalmak uğruna geleceğimizi tüketen bu yapı, ülkeyi derin bir ekonomik uçuruma sürüklemiştir” ifadelerine de yer verdi.

CTP’li vekil, tüm usulsüzlüklerin hesabının sorulacağını belirterek, “Bu enkazı yine biz kaldıracağız” dedi.