“Okula yakın bir bölgede, çocuklar avluda oynarken yaptı, veli görüp şikayet etti”

Lefkoşa’da, sokak ortasında mastürbasyon yapması üzerine tutuklanan zanlı, yeniden mahkemeye çıkarıldı, çalışma izinli olması nedeniyle 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Polis, zanlının söz konusu “fiili” bir ilkokula yakın noktada, çocukların avluda oynadıkları sırada gerçekleştiğini ve zanlıyı, çocuğunu okuldan almaya giden bir velinin şikayet ettiğini belirtti.

Polis ayrıca, zanlının ifadesinde, “bir arkadaşı ile görüntülü konuştuğunu ve ona şaka olsun diye organını çıkarıp gösterdiğini” söylediğini belirtti.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Pazartesi günü saat 13.20 sıralarında Lefkoşa'da umumi bir yer olan Şht. Kemal Köse Sokak üzerinde bulunan zanlının, kullanımında bulunan van aracın sağ arka kapısı önünde etraftan görülebilecek şekilde mastürbasyon yaptığını anlattı.

Polis, zanlının işlediği suçun toplumda infial yarattığını belirtti.

Zanlının “müstehcen fiili” bölgedeki bir ilkokula çok yakın mesafede işlediğini, o saatlerde çocukların okul avlusunda olduğunu, zanlıyı görüp şikayetçi olan kişinin ise çocuğunu okuldan almaya giden bir ebeveyn olduğunu belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde bir arkadaşı ile görüntülü konuşurken, şaka olsun diye cinsel organını çıkarıp, ona gösterdiğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.