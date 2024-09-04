Okula başlangıç maliyeti: 11 bin 400 TL

Serap ŞAHİN

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala velilerin okul alış verişi telaşı, öğrencilerin ise okul heyecanı başladı.

YENİDÜZEN, devlet okulunda öğrenim gören 1 öğrencinin okula başlangıç kırtasiye maliyetini hesapladı, geçen yıla oranla yüzde 163 oranında artış meydana geldiği ortaya çıktı.

2023 yılının Eylül ayında asgari ücret net 15 bin 750 TL iken günümüzde bu rakam 29 bin 640 TL’ye çıktı. Geçen yıla oranla asgari ücret yüzde 88 arttı ancak kırtasiye masraflarında geçen yıldan bu yıla yüzde 163 oranında artış gerçekleşti.

Devlet okuluna gidecek sadece bir öğrencinin okul masrafı geçen yıl en fazla 4 bin 340 TL iken günümüzde bu rakam 11 bin 400 TL’ye yükseldi.

2021 yılında 284 TL olan “en uygun” okul masrafları bütçesi 2022’de 383 TL, 2023’te 856 TL, 2024’te ise 981 TL’ye yükseldi. Öte yandan 2021 yılında 980 TL olan ‘en pahalı’ okul masrafları bütçesi ise, 2022’de 2 bin 526 TL, 2023’te 4 bin 340 TL iken günümüzde bu rakam 11 bin 400 TL’ye yükseldi.

Yeni dönemde, veliler sadece kırtasiye masrafları için en az 980 TL, en fazla ise 11 bin 400 TL harcama yapacakken buna ek olarak, üniforma ve İngilizce ders kitaplarının maliyetleri de ailelerin bütçesini zorlayacak.

Öte yandan okul üniformaları ise geçen yıla oranla bu yıl yüzde 15 arttı.

980 TL’den 11 bin 400 TL’ye

Temel kırtasiye ihtiyaçlarından olan defter, kalem, cüzdan gibi ürünlerden birer tane alarak yapılacak alışverişlerde, en ekonomik bütçe 980 TL olurken, kaliteye önem verenlerin tercihinde ise fiyat 11 bin 400 TL’ye kadar çıkıyor.

En hesaplı ve en kaliteli kırtasiye ürünleri arasında yüzde 98 fark olduğu dikkat çekti.

1 yılda 7 bin 59 TL fark

Kırtasiye malzemelerinde kaliteyi tercih edenler için fiyatlarda yüzde 163 oranında artış meydana geldi. Geçtiğimiz yıl kaliteli ürünlerin kırtasiye ücretleri toplamda 4 bin 340 TL iken, bu yıl 11 bin 400 TL’ye yükseldi.

Bir yıllık değişimde toplamda 7 bin 59 TL fark gerçekleşti.

Çanta fiyatlarında yüzde 289 artış!

Geçtiğimiz yıl en uygun çanta fiyatı 400 TL iken bu yıl kampanyalarla birlikte bu rakam 300 TL’ye kadar düştü. Kaliteli çanta fiyatları ise 2023 yılında 1800 TL iken bu yıl bu rakam yüzde 289 artış göstererek 7000 TL’ye kadar çıktı.

Defter ücretleri 40 TL’den 200 TL’ye

En hesaplı defter fiyatı 40 TL’ye raflarda yerini alırken, kalite ve sayfa sayısına göre bu rakamın 200 TL’ye kadar çıktığı görüldü. 2023 yılına oranla defter fiyatlarında yüzde 8 artış dikkat çekti.

Su termoslarında yüzde 45 artış

Geçtiğimiz sene en ekonomik su termosu 69 TL’den başlarken bu yıl rakam 100 TL’ye çıktı. En pahalı termos ücreti geçtiğimiz yıl 900 TL iken bu yıl bin 200 TL’ye yükseldi. En ekonomik su termosu fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla bu yıl yüz 45 oranında artış meydana geldi.

İngilizce kitaplar

Alıştırma ve ders kitabı olarak ikiye ayrılan İngilizce kitapların fiyatı da 195 TL ve 525 TL. Bir öğrenci İngilizce dersi için kitaplara toplamda 720 TL ödeyecek.

Üniforma fiyatlarında yüzde 15 artış

Kamu okullarının üniforma satışı yapıldığı Leman Ticaret’ten alınan fiyat bilgilerine göre; okul öncesi 3 bin TL, ilkokul 5 bin TL, lise ise 8 bin TL olarak satışa sunuluyor.

Okul üniformalarında, haziran ayından ağustos ayına kadar olan sürede geçen yılki fiyatların geçerli olduğu belirtilirken, bu yıl üniforma fiyatlarında yüzde 15 artış olduğu vurgulandı.