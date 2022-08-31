Okul hazırlığı için eller cebe!

Fehime ALASYA

Yeni eğitim- öğretim yılına sayılı günler kaldı, geçen yıla oranla okul hazırlığı giderlerinde artış 2-3 katına ulaştı.

YENİDÜZEN, geçen yılki ücretlerle karşılaştırma yaptı, ortaya birçok kırtasiye ürününde 2-3 katı fiyat artışı çıktı… Bazı büyük harcamalar ise satıcı firmalar tarafından kampanyalarla her bütçeye uygun hale getirilmeye çalışıldı…

Geçtiğimiz yılki okul alış verişinde ‘daha kaliteli’ ürün seçiminde 1 çocuğun kırtasiye masrafı için 1,666 TL harcama yapılırken, bu yıl 2,829 TL gözden çıkarılacak. Bir yıllık fiyat değişiminde 1,173 TL’lik fiyat artışı yaşandığı görüldü.

Çanta fiyatlarındaki değişim dudak uçuklatırken, bazı firmalar çözümü kampanyalarda buldu, defter ücretleri ise 25 TL’den 120 TL’ye çıktı.

Tanesi 120 TL’den en az 6 kalın yapraklı defter almak durumunda olan bir orta okul veya lise öğrencisi, sadece defter için.

Geçtiğimiz yıldan bu yıla suluboya, cetvel, resim defteri, kalem ucu ve kurşun kalem ücretlerinde en az iki katı fark görülürken, silgi, resim çantası ve bazı yapıştırıcılarda 3 katı fiyat artışı yaşandığı alışveriş tablosuna yansıdı.

600 TL’den 2 bin 840 TL’ye…

Okula yeni başlayacak olan bir çocuk için her üründen birer tane almak üzere yapılabilecek ‘en cüzi’ alışveriş için gerekli bütçe günümüzde 588,75 TL iken, en pahalı ürünlerde bu fiyat 2 bin 839,25 TL’ye kadar çıkıyor.

Kırtasiye alışverişinde, kalite- marka aramaksızın, her ürünün en uygun fiyatlısından yapılan alışverişte geçtiğimiz yıl 449,50 TL veren bir aile bu yıl 588,75 TL ödüyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yıla, standart okul çantalarındaki fiyat artışı, kırtasiye alışverişinde en büyük gideri oluşturuyor.

En ucuz fiyat listesinde, ‘geçen yıldan kalan kampanyalı çanta ürünleri’nin fiyatları bir nebze de olsa aşağıya çektiği görüldü.

Kaliteye önem verenler dikkat: bir yılda bin 170 TL’lik artış!

Standart ürünlerin dışında, biraz daha özellikli ve kaliteli ürüne yönelen ailelerin geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl bin TL’yi aşan fark ödeyecek.

Geçtiğimiz yılki alışverişinde daha kaliteli ürünlere yönelen bir çocuğun kırtasiye ihtiyacı için toplam bin 666 TL harcama yapılırken, bu yıl 2 bin 829,25 TL gözden çıkarılacak.

Bir yıllık değişimde, bin 173,25 TL’lik fiyat artışı dudak uçuklattı.

Çanta fiyatlarındaki değişim dudak uçuklattı, bazı firmalar çözümü kampanyalarda buldu

Birçok ürünün bir yıllık fiyat değişiminde, etikette yazan rakamların en az iki katı artması dikkat çekti.

Suluboya, cetvel, resim defteri, kalem ucu ve kurşun kalem ücretlerinde en az iki katı fiyat farkı yaşandığı ‘en ucuz ürünlerde’ dahi görüldü.

Okul çantası ve bazı defter fiyatları hayrete düşürdü.

Çekçekli okul çantaları 160 TL’den başlayıp 2 bin 500 TL’ye kadar çıktı. Kaliteli ve çocuklar için biraz daha gösterişli, standart okul çantalarına ise 700 ila 1300 TL arası rastlamak mümkün oldu.

Defter ücretleri 25 TL’den 120 TL’ye…

Geçtiğimiz yıl 5 TL’den başlayan ve 22 TL’ye kadar çıkan büyük defter ücretleri ise, bu yıl en düşük 25 TL’ye reyonlarda yer aldı, defter fiyatları 120 TL’ye kadar ulaştı.

Orta ve lise: 6 defter için 720 TL!

En ince yapraklı, en düşük fiyattaki bir büyük defterin 25 TL olduğu günümüzde bir çocuk için sadece 6 tane deftere 150 TL ödeyen bir aile, daha kalın yapraklı, uzun süreli kullanımı amaçlan tanesi 120 TL olan 6 defter için 720 TL ödemek zorunda kalıyor.

Silgi, resim çantası ve bazı yapıştırıcılarda 3 katı fiyat farkı!

Resim çantası, yapıştırıcı ve silgi ücretleri ise bir yıllık değişimde fiyatlarını üçe katlayarak arttı. Buna göre; geçtiğimiz yıl 17 TL’den başlayan resim çantaları, bu yıl 45 TL’ye reyonlarda yer aldı.

Geçtiğimiz yıl 4 TL’den başlayan yapıştırıcılar, bu yıl 12 TL’ye fiyat bulurken, çok sık tüketilen silgi ücretleri ise bahsi geçen zaman diliminde 50 kuruştan 1,50 TL’ye çıktı.

Kitap ücretleri liste dışı!

YENİDÜZEN’in kırtasiye listesinde ise yer almayan kitap ve üniforma masraflarının okullara göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

Ayakkabıda değişen kalite değişen fiyatlar…

Tanınmış markaların satışını yapan mağazalarda ayakkabı fiyatları 2 bin TL’ye kadar çıkarken, çok tercih edilen alışveriş merkezlerinde, 470 TL’ye standart okul ayakkabısı bulmak da mümkün.

Velilerin Lefkoşa’nın tercih edilen alışveriş merkezlerinden birinde ana okul için 99- 230 TL arası, ilkokul için 210-440 TL arası, orta ve lise için ise 270- 470 TL arası ayakkabı bulabileceği de gözlemlendi.