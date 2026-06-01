Kimliksizler Derneği bilgilendirme toplantısı düzenliyor

Kimliksizler Derneği, Cumhurbaşkanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde 9 Haziran Salı günü saat 18.00'de başlayacak toplantıda, dernek yetkililerinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlık süreçleri ve son gelişmeler hakkında bilgi vereceği kaydedildi.

Nüfus Dairesi Müdürü ile yapılan görüşmenin aktarılacağı ve vatandaşlık başvuru prosedürleriyle derneğin yayınladığı vatandaşlık başvuru kılavuzunun sunumla ele alınacağı toplantıda hukuki süreçlerin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki davanın seyrinin de anlatılacağı belirtildi.

Toplantıda, katılımcılardan gelen sorular da cevaplanacak.