DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri, IFTE 2026’ya katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri, Uluslararası Havacılık Eğitim Fuarı’na (International Flight Training Exhibition – IFTE) katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, İstanbul’da gerçekleştirilen, Türkiye'nin ilk ve tek Uluslararası Havacılık Eğitim Fuarı olan organizasyon kapsamında, öğrenciler sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurma ve güncel gelişmeleri yerinde gözlemleme fırsatı elde etti.

Program Koordinatörü Uzman Aslı Akı, organizasyonda yer almanın gurur kaynağı olduğunu belirtirken, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı ise fuara katılımın öğrencilerin mesleki gelişimi açısından önem taşıdığını vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise öğrencileri yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama ve sektör deneyimiyle de donatmayı hedeflediklerini belirterek, “Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden tüm öğrencilerimizi ve akademik kadromuzu tebrik ediyorum.” dedi.