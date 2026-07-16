CTP Beyarmudu'nda Ahmet Zort'a destek kararı aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, yerel yönetimlerde katılımcı, disiplinli, şeffaf ve güven veren belediyecilik anlayışını güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

CTP’nin yerel yönetimlerdeki temel hedefi; kaynakların etkin ve doğru kullanıldığı, Belediye Meclisi, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlarla birlikte yönetilen, her yurttaşın yaşam kalitesini yükseltmeyi esas alan bir belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmaktır.

Bu anlayış doğrultusunda Cumhuriyetçi Türk Partisi, yürüttüğü değerlendirme ve istişareler sonucunda, Beyarmudu Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olan Sayın Ahmet Zort’u destekleme kararı almıştır.

Sayın Ahmet Zort’un, bölgenin ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini yakından bilen, halkla güçlü bağlar kuran; katılımcı, çoğulcu, şeffaf ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışını Beyarmudu’nda güçlendirecek bir aday olduğuna inanıyoruz.

CTP olarak, Beyarmudu beldesinde halkın iradesini, yerel demokrasiyi ve kaliteli belediyecilik anlayışını güçlendirecek bu iş birliğinin bölgeye hayırlı olmasını dileriz.