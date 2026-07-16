DAÜ’den KTMMOB’ye iş birliği ziyareti...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) heyeti, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek, iki kurum arasında geliştirilebilecek iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

KTMMOB binasında gerçekleşen görüşmede, KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, Genel Sekreter Bora Tüccaroğlu ve Yönetim Kurulu Faal Üyesi Merter Refikoğlu hazır bulundu.

DAÜ heyetinde ise; Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Beser Oktay Vehbi, Kurumsal Tanıtım ve Pazarlama Müdürlüğü’nden Arş. Gör. Dr. Ahsen Büşra Beşgüzel ile Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Memuru Kutlay Halkseven yer aldı.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, protokol çalışması yapılmasının da gündeme geldiği görüşmede, yükseköğretim kurumları ile meslek örgütleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Taraflar, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında faaliyet gösteren profesyonellerin sürekli gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, özellikle lisansüstü eğitim olanaklarının meslek mensuplarına daha etkin şekilde ulaştırılması, mesleki gelişim ve uzmanlaşmaya yönelik eğitim programlarının arttırılması, seminer, konferans, çalıştay ve teknik etkinliklerin ortaklaşa düzenlenmesi gibi konular ele alındı.

Toplantıda ayrıca, akademik bilgi birikiminin uygulama alanlarıyla buluşturulmasına katkı sağlayacak ortak araştırma ve proje fırsatları da değerlendirildi.

Görüşmede, üniversiteler ile meslek örgütleri arasındaki güçlü iş birliğinin hem öğrencilerin hem meslek insanlarının gelişimine önemli katkılar sunduğu ifade edilirken, DAÜ ile KTMMOB arasında kurulabilecek sürdürülebilir iş birliği mekanizmalarının gelecekte birçok ortak çalışmaya zemin hazırlayabileceği belirtildi.