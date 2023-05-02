Oğuz: “Serbest piyasa da bir yere kadar… Bakanlar Kurulu bu kararı almak zorunda kaldı”

Cumhuriyet Meclisinde, üretim ve et fiyatları konuşuldu.

Muhalefetin et fiyatları ve et ithalatına ilişkin kararı eleştirilerini yanıtlayan Tarım Bakanı Dursun Oğuz, “Bakanlar Kurulu bu kararı almak zorunda kaldı. Kasaplar suçu hayvancıya, hayvancılar da kasaba atıyor. İki taraf birbirini suçlarken olan vatandaş oluyor. Bizim amacımız herkesin hak ettiğini alması” dedi.

Gündemin güncel konuşmalar olduğu genel kurulun başında konuşan Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi'ne gözlemci üye olarak kabul edildiğini hatırlatarak, kararın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Genel kurulun bilgiye ve onaya sunuş bölümünde, UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova ile CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali’nin komiteye birlikte sunduğu, seçim yasakları ve kamu sınavlarıyla ilgili düzenlemeyi de içeren Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişiklik Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesi tezkeresi oylandı. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Şahali: “Kuzu etinde yüzde 117’lik, dana etinde yüzde 150’lik, sütte yüzde 72’lik, yoğurtta yüzde 63’lük artış… Bakanlık ne yapıyor?”

Genel Kurulda ilk güncel konuşmayı Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali yaptı. Şahali, “Et Fiyatları Bağlamında Gıda Enflasyonu ve Ölü Taklidi Yapan Hükümet” konulu konuşmasında, et ithalatı kararının 50 bin kişiyi doğrudan etkileyecek olumsuz bir karar olduğunu savundu. Şahali, “Buna etki eden tek şey vitrin fiyatları mı?” diye sordu.

Bir kilo etin de, bir kilo sütün de maliyetinin Hayvancılık Dairesi tarafından hesaplanması gerektiğini belirten Şahali, Hayvancılık Dairesi’nin yurttaşı ilgilendiren ciddi bir faaliyet duyurusu olmadığını savundu.

Bir yılda, hayvan besleme girdisinde yüzde 25’lik artış olduğunu kaydeden Şahali, kuzu etinde yüzde 117’lik, dana etinde yüzde 150’lik, sütte yüzde 72’lik, yoğurtta yüzde 63’lük artış yaşandığını kaydetti. Şahali, “Hayvancılık Dairesi ne yapıyor?.. Bakanlık ne yapıyor? Şimdi denetim yapmayacaksa ne zaman yapacak” diye sordu.

Bebeği olan annelerin grammla kıyma almak durumunda kaldığını ifade eden Şahali, “Bu durum herkesi kaygılandırılmalı” diye konuştu.

“Et ithalat kararı bir tehdit mi, popülist bir yaklaşım mı karar veremedim…” diyen Şahali, “Bu ülkedeki emekçi ve yetiştirici gözden çıkarıldı….” değerlendirmesinde bulundu.

KKTC’de hayvan eksikliği olduğuna dair bir açıklama duymadıklarına işaret ederek, yüksek et fiyatlarını aşağıya çekecek önlemler almak gerektiğini kaydeden Şahali, hükümetin "ölü taklidi" yapmak yerine bu fiyatları aşağıya çekebileceğini savundu.

Ülkedeki enflasyona da dikkat çeken Şahali, bunu "dünyada yaşananlara" bağlayan değerlendirmelerin ise sorumsuz ve gerçek dışı bir tavır olduğunu söyledi.

Şahiner: “Derdi üretici, üretim olmayan bir Tarım Bakanlığımız var…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “TÜK’ün Bitmek Bilmeyen İhale Korkusu” konulu güncel konuşma yaptı.

Şahiner, hayvancılıkta ve üretimde en kötü dönemin yaşandığını kaydederek, “Üretici traktörünü tarlaya değil, kahveye gitmek için kullanıyor. Derdi üretici, üretim olmayan bir Tarım Bakanlığımız var…” iddiasında bulundu.

TÜK'teki ihalesiz, doğrudan alımları eleştiren Şahiner, 100 milyon dolara yakın ihalesiz ve şaibeli mal alım için yasa gücünde kararname hazırlandığını savunarak, bunun geri çekilmesini istedi.

Şahiner, “Meclis’in, muhalefetin işi gücü yok da Sayın Dursun Oğuz ve ekibinin neyi, nereden ve hangi fiyata aldığını mı takip edecek?” dedi.

Şahiner, doğrudan alımlarla ilgili kararnamenin hukuku da aykırı olduğunu savundu.

Tarım Bakanı Oğuz: “Serbest piyasa da bir yere kadar… Bakanlar Kurulu bu kararı almak zorunda kaldı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Şahali ve Şahiner’i yanıtladığı konuşmasında, et fiyatındaki artışın her yıl belirli dönemlerde gündeme geldiğine işaret ederek, bu konu üzerinden kendisini eleştirenleri “popülist” olmakla suçladı

Dursun Oğuz, 6 aydır arpa fiyatlarında değişiklik olmadığını ve Binboğa’yı yeme zam yapmaması için baskıladıklarını söyleyerek, 6 ayda 250 milyon TL’lik desteğin dışında hayvancıya 57 milyon TL’lik arpa desteği sağladıklarını belirtti.

Ülkedeki hayvan sayısına işaret ederek, 2023 itibarıyla ülkede 315 bin küçükbaş, 69 bin 500 de sığır olduğunu söyleyen Oğuz, “Bu rakamlar çok mu iyi? Değil ama hayvancılık gelişiyor. ‘Hayvancı battı- bitti’ diye bir şey yok. Devlet desteği veriyor, hayvan sayısı artıyorsa, hayvan fiyatları neden yükseliyor? Serbest piyasa da bir yere kadar… Bakanlar Kurulu bu kararı almak zorunda kaldı. Bunu birini zora koşmak, denetim altına almak için değil, fiyat istikrarı için yaptık. Kimse hayvancı düşmanı değil. Hele bu hükümet hiç değil. Üretimin de, üreticinin de yanındayız Kimse bu hükümetten aydınamaz…” dedi.

Canlı kuzunun 130 TL’nin üzerine çıkmaması gerektiğini söyleyen Tarım Bakanı Oğuz, “Kuzu 130 TL’nin üzerine çıktığı an bunun önünde kimse duramaz. Bunu Hayvancılar Birliği başkanına da söyledim. 130 TL hayvancıyı koruyan bir rakamdır… ” dedi.

Hayvancılar Birliği’nden de destek istediklerini belirten Oğuz, “Onların da bizimle çalışması gerek. Biz üreticinin karşısında değil, yanındayız. Kasaplar suçu hayvancıya, hayvancılar da kasaba atıyor. İki taraf birbirini suçlarken olan vatandaş oluyor. Bizim amacımız herkesin hak ettiğini alması” dedi.

Bakan Oğuz, TÜK’le ilgili soruları da yanıtladı.

Şahali: “Bu işin sonu hüsrandır”

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Oğuz’un açıklamalarını eleştirerek, “Bu üretici bu akılla yok olur. Bu koşullarda sırf fiyat dengesi için et ithali yaparsanız, fiyat düşmez ancak hayvancı batar… İki yerden et getireceklermiş… Devlet otoritesinin kalmadığı Sudan’dan ve devlet otoritesinin hiç oluşmadığı Namibya’dan… Umarım aynı yolu takip etmezsiniz. Bu işin sonu hüsrandır” dedi. (tak)