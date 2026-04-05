“Öğretmenlerimiz insanca yaşam için grevde olacak, yarın sınavlar yapılmayacak”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmenlerin yarın 07.55-13.05 saatleri arasında tüm ortaokul ve liselerde, geleceğimiz, çocuklarımız, haklarımız ve yurdumuzda insanca yaşam için grevde olacağını, bu kapsamda sınavların da yapılmayacağını bildirdi.

Konuyla ilgili sendikanın Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan KTÖEÖS Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde sınavların yapılması talebini reddettiğini ve resmi olarak engellediğini belirtti.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

“6 Nisan’da yarım kalan meclis toplantısını ve olası grevi bildiği halde, art niyetli bir açıklama yapmış sınavların 6 Nisan’da yapılacağını duyurmuştur. Amacı velileri ve öğrencileri kışkırtmak, öğretmenleri ve sendikamızı itibarsızlaştırmak, suçlu göstererek şov yapmak olan Eğitim Bakanlığı bir kez daha eğitim gailesinde olmadığını, tek derdinin algı yaratmak, hükümetin suçunu saklamak, emekçilere dayatılan acı reçeteyi emekçileri bölüp, parçalayarak kabullenmelerini sağlamak olduğunu ispatlamıştır.

Bu anlayışı velilerimiz ve öğrencilerimizin takdirine bırakıyor sendikamızın ve öğretmenlerimizin öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğini bir kez daha ortaya koyuyoruz.

Bakanlığa çağrımızdır; ilerde sınavların yapılmasıyla ilgili akademik takvim düzenlemesi için sendikamız, birlikte çalışma yapmaya hazırdır.”