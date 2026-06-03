Bir garip ‘temsilcilik’

Recep DAL

Kıbrıs’ın kuzeyinde yabancı siyasi partilerin temsilcilik açmasına olanak tanıyan herhangi bir mevzuat bulunmazken, AKP’nin sözde “KKTC Temsilciliği”, Surlariçi’ne taşındı. Tarihi Selimiye Meydanı’nda bulunan ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 2020’nin Aralık ayında kafe, pansiyon ve turizm amaçlı kullanım esas alınarak restorasyonuna onay verilen eski eser niteliğindeki yapı, izin verildiği kullanım amacının dışına çıkılarak AKP temsilciliğine kiralandı.

Üstelik süreç yalnızca kullanım amacıyla sınırlı kalmadı. Tarihi binanın siyasi parti temsilciliği olarak kullanılmasından Eski Eserler Dairesi’nin haberi olmadığı ortaya çıkarken, binaya asılan AKP tabelası için de Lefkoşa Türk Belediyesi’nden herhangi bir onay alınmadı…

YENİDÜZEN’in ulaştığı bilgiler, tarihi yapının temsilciliğe dönüştürülmesi sürecinde sözde AKP KKTC Temsilcisi Emre Kaya’nın ön planda olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ise sürece doğrudan dahil olarak aktif rol üstlendiğini gösteriyor.

Binanın mal sahipleri olan Bullici ailesi ise kiralamaya yönelik eleştirilere ilişkin YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “İster Hristiyan olsun isterse Yahudi. Parayı veren düdüğü çalar. Düd düüüüüüüüd” ifadelerini kullandı. Bullici ailesi, kararının ticari gerekçelerle alındığı açık şekilde ifade etti.

AKP KKTC Temsilcisi Emre Kaya da binanın kiralanma gerekçesiyle YENİDÜZEN’e özel yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda restore edilmiş, tarihi dokusunu koruyan bir bina. Binanın konumu, tarihi kimliği ve fiziki şartları bu tercihte etkili oldu” dedi.

Öte yandan bu tarihi bina, konumuyla da dikkat çekiyor. Yapının karşısında, son Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla bağlayarak Ersin Tatar lehine propaganda yaptığı etkinliğin düzenlendiği Yunus Emre Enstitüsü bulunurken, hemen yanında ise Selimiye Camii olarak kullanılan tarihi Ayasofya Katedrali yer alıyor.

Yabancı siyasi partiler denetimden muaf…

Kıbrıs’ın kuzeyinde yabancı ülkelerde faaliyet gösteren siyasi partilerin temsilcilik açabilmesine olanak tanıyan herhangi bir yasal düzenleme bulunmamasına rağmen, Türkiye merkezli birçok siyasi partinin ülkede “temsilcilik” adı altında faaliyet yürüttüğü biliniyor. YENİDÜZEN’in 27 Kasım 2023 tarihinde yayımladığı araştırma haberinde de bu yapıların herhangi bir yasal zemine sahip olmadığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiler doğrultusunda denetimden muaf tutuldukları ortaya konmuştu.

Denetim dışındaki bu temsilciliklerin başında gelen AKP’nin sözde “KKTC Temsilciliği” ise şimdi yeni bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. Yenikent bölgesindeki faaliyet yerini Lefkoşa Surlariçi’nde, Tarihi Selimiye Meydanı’nda bulunan eski eser niteliğindeki bir binaya taşıyan temsilciliğin, bu süreçte yetkili kurumları devre dışı bıraktığı ortaya çıktı.

Tarihi bina AKP temsilciliğine kiralandı!

Ersoy Bullici ve Ömer Bullici’ye ait olan tarihi bina, yaklaşık üç hafta önce ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmayan AKP KKTC Temsilciliği’ne kiralandı. Edinilen bilgilere göre aylık 1.800 Sterlin bedelle kiralanan yapı için altı aylık kira peşin ödendi.

Kiralamanın ardından binanın cephesine 1 Haziran Pazartesi günü AKP logosu ve parti ismini taşıyan tabela asıldı. Ancak söz konusu işlemin de ilgili kurumlardan gerekli izinler alınmadan gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Elçilik sürecin içinde

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, tarihi binanın AKP temsilciliğine kiralanması sürecinde sözde AKP KKTC Temsilcisi Emre Kaya ön planda yer aldı. Aynı kaynaklar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin de sürece aktif biçimde dahil olduğunu ve kiralama sürecinde doğrudan rol üstlendiğini aktardı.

Kararlar başka, kullanım amacı başka

Konuyla ilgili dikkat çeken bir başka unsur ise Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (AYK) geçmişte aldığı karar oldu.

2 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan AYK kararında, söz konusu binanın kafe ve turizm amaçlı kullanılmak üzere restore edilmesine yönelik projenin onaylandığı görülüyor. Kararın ardından yapı, belirlenen kriterler doğrultusunda restore edildi.

Ancak restorasyon izninin dayandığı kullanım amacı ile bugünkü kullanım şekli arasında açık bir farklılık bulunuyor. Turizm ve pansiyon amaçlı kullanım için onaylanan tarihi yapı, bugün herhangi bir yasal dayanağı bulunmayan siyasi bir parti temsilciliği olarak faaliyet göstermek üzere kiralanmış durumda.

Kurumların haberi yok

YENİDÜZEN’in ulaştığı Eski Eserler Dairesi yetkilileri, tarihi binanın bir siyasi partinin temsilciliği olarak kullanılmak üzere kiralandığından haberdar olmadıklarını ifade etti.

Benzer şekilde, binanın üzerine asılan tabela konusunda görüşüne başvurulan Lefkoşa Türk Belediyesi yetkilileri de söz konusu uygulama için belediyeden herhangi bir izin alınmadığını belirtti.

Böylece hem binanın kullanım amacı hem de cepheye asılan tabela konusunda yetkili makamların süreç dışında bırakıldığı ortaya çıktı.

AKP KKTC Temsilcisi Emre Kaya:

“Binayı gördük, beğendik ve mal sahibi ile anlaşıp kiraladık”

Öte yandan AKP KKTC Temsilcisi Kaya da konuyla ilgili YENİDÜZEN’e özel açıklamalarda bulundu. Bu binayı tercih etmelerindeki gerekçeyi anlatan Kaya, “Yakın zamanda restore edilmiş, tarihi dokusunu koruyan bir bina. Binanın konumu, tarihi kimliği ve fiziki şartları bu tercihte etkili oldu” dedi.

Kaya, temsilciliğin faaliyetleriyle ilgili olarak ise, “Amacımız, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren siyasi partiler arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Elçiliğin sürece dahil olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Kaya, “Büyükelçiliğimizin konu ile herhangi bir alakası ve bağı olmamıştır. Söz konusu bina uzun zamandır kiralık durumdaymış. Binayı gördük, uygun bulduk ve kiralama işlemini gerçekleştirdik” diye konuştu.

Kaya, son olarak, restorasyonuna pansiyon için izin verilen binanın temsilcilik olarak kullanılmasındaki çelişkiyle ilişkin soruya, “Bu sorunun muhatabının mal sahibi olduğunu düşünüyorum. Biz yalnızca binayı gördük, beğendik, mal sahibi ile anlaştık, kiraladık” cevabını verdi.

Konumu da manidar

Bir diğer husus da AKP temsilciliğinin taşındığı tarihi binanın konumu…

Temsilciliğin tam karşısında, son Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde eski futbolcu Mesut Özil’in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla bağlayarak Ersin Tatar lehine propaganda yaptığı etkinliğe ev sahipliği yapan Yunus Emre Enstitüsü bulunuyor.

Binanın hemen yanında ise Selimiye Camii olarak kullanılan ve geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanan tarihi Ayasofya Katedrali yer alıyor. Bu nedenle temsilciliğin seçilen konumu da kamuoyunda manidar olarak değerlendiriliyor.

Binanın sahipleri Bullici ailesi:

“Parayı veren düdüğü çalar”

Binanın sahipleri olan Bullici ailesi de kiralamaya ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu.

Aile, kiralamaya yönelik eleştirilerle ilgili değerlendirmesinde, “İster Hristiyan olsun isterse Yahudi. Parayı veren düdüğü çalar. Düd düüüüüüüüd” ifadelerini kullandı; kiralama kararını ticari gerekçelerle verdiklerini söyledi.

Bölge esnafı tepkili

Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel açıdan en önemli noktalarından biri olan Selimiye Meydanı’ndaki eski eser niteliğindeki bir yapının, herhangi bir yasal zemini bulunmayan bir siyasi parti temsilciliği olarak kullanılmaya başlanması bölge sakinlerinin de tepkisini çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşlar, tarihi bir yapının ve kamusal önemi yüksek bir bölgenin bu şekilde kullanılmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirirken, yaşanan süreçten memnun olmadıklarını açıkça ifade etti.

Ancak yurttaşın, isminin açıklamasından geri durması, adeta ‘korkması' dikkat çekti.