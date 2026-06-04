Geçim yükü kredi kartlarına da yansıdı

MART 2025- MART 2026 KREDİ KARTI BORÇLARI:

Mart 2025: 6 milyar 998 milyon 100 bin TL

Haziran 2025: 8 milyar 561 milyon TL

Eylül 2025: 9 milyar 375 milyon 500 bin TL

Aralık 2025: 10 milyar 547 milyon 800 bin TL

Mart 2026: 11 milyar 75 milyon 500 bin TL

Serap KARAMAN

Enflasyon ve hayat pahalılığındaki yükseliş, kredi kartı kullanımına da yansıyor. Artan yaşam maliyetleriyle birlikte kredi kartı harcamaları ve buna bağlı borçlar her geçen yıl daha da artıyor.

KKTC Merkez Bankası’nın 2026’nın birinci çeyreğine ilişkin bültenine göre kredi kartı borçlarının kademeli olarak arttığı görülüyor.

Mart 2025’te yurttaşların kredi kartı borcu 6 milyar 998 milyon 100 bin TL olarak kaydedilirken, Haziran 2025’te 8 milyar 561 milyon TL’ye yükseldi. Haziran–Eylül döneminde kredi kartı borçları yüzde 9,5 artarak 814 milyon 500 bin TL yükseldi ve Eylül 2025’te 9 milyar 375 milyon 500 bin TL’ye ulaştı.

Resmi verilere göre kredi kartı kullanımındaki en yüksek seviye Mart 2026’da kaydedildi ve toplam borç 11 milyar 75 milyon 500 bin TL’ye çıktı; böylece kredi kartı harcamaları bir yılda yüzde 58 arttı.

Mart 2025’te 6 milyar 998 milyon TL borç

KKTC Merkez Bankası 2026’nın ilk çeyreğine ilişkin bültende geçtiğimiz yıllara ait bilgiler de paylaşıldı.

Kredi kartı borçlarının kademeli olarak arttığı görüldü.

Mart 2025 ila Mart 2026 dönemi arasında ‘en düşük’ kredi kartı borcu geçtiğimiz yılın mart ayı sonunda kayıtlara geçti.

Söz konusu dönem yurttaşların kredi kartlarındaki borç miktarı 6 milyar 998 milyon 100 bin TL oldu.

3 ayda 814 milyon 500 bin TL arttı…

2025 Haziran ayı itibariyle kredi kartına yönelik borçlar 8 milyar 561 milyon TL’ye çıktı.

Eylül 2025’de ise bankalardaki kredi kartı borçları 9 milyar 375 milyon 500 bin TL’ye çıktı.

3 aydaki kredi kartı borçları, 814 milyon 500 bin TL artış gösterdi.

Eylül’den Aralık’a 1 milyar 172 milyon TL yükseliş

Eylül 2025’te bankalardaki kredi kartı borçları, daha da yükseldi, 9 milyar 375 milyon 500 bin TL’ye ulaştı.

Eylül 2025 ila Aralık 2025 arasında kredi kartı borçları yüzde 12,50 artarak 1 milyar 172 milyon 300 bin TL yükseldi.

1 yılda yüzde 58 artış

Kredi kartı kullanımında rekor, Mart 2026’da verilere yansıdı.

Söz konusu dönemde, bankalardaki kredi kartı borçları 11 milyar 75 milyon 500 bin TL olarak kayıt altına alındı.

Bu rakam, Mart 2025’den bugüne en fazla kredi kartının kullanıldığı dönem oldu. Merkez Bankası resmi verilerine göre, kredi kartı harcamaları 1 yılda yüzde 58 artış gösterdi.