Civelek, Yerel Yönetimler Müdürü oldu
KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, yayımlanan 3'lü Kararname ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Yerel Yönetimler Müdürü mevkiine atandı.
A+A-
KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, yayımlanan 3'lü Kararname ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Yerel Yönetimler Müdürü mevkiine atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre atama, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında gerçekleştirildi.
Kararnamede; Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın imzaları yer aldı.
Bu haber toplam 554 defa okunmuştur
Etiketler : Murat Zeki Civelek