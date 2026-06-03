YÖDAK Genel Sekreteri Cenk Dökmen oldu
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Yerel Yönetimler Müdürlüğü görevinden alınan Cenk Dökmen, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreteri oldu.
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İçişleri Bakanlığı'na bağlı Yerel Yönetimler Müdürlüğü görevinden alınan Cenk Dökmen, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreteri oldu.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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