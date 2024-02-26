Öğretmenler; “yolsuzluk, rüşvet, liyakatsizlik ve partizanlığa” ses çıkaracak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yolsuzluk, rüşvet, liyakatsizlik, partizanlık olaylarına karşı ses çıkarmak adına yarın saat 14.00’de Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması ve eylem gerçekleştirme kararı aldı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ile KTOEÖS Başkanı Selma Eylmen’in imzalarını taşıyan ortak açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinin neredeyse her gün bir bakanın, vekilin, bürokratın bulaştığı olaylarla çalkalandığını, bununla birlikte emekli askeri personelden sade vatandaşın da dahil olduğu birçok kriminal olayın gazete manşetlerini süslediği belirtildi.

Açıklamada, “Rejimin çürümüşlüğünü örtbas etmek isteyen işbirlikçiler ise, toplumsal varlığı için mücadele eden öğretmene ve toplumsal muhalefete yönelik tezgâh kurgulama gafleti ile ülkede dönen dolapların seyrini değiştirmeye çalışıyor” denildi.

Açıklamada, “Kasıtlı, bilinçli, hızlı bir şekilde öğretmene yargısız infaz yapılmıştır. Niyeti öğretmene ve sendikasına saldırı olan bir düzenek kurgulanmış ve aylardır öğretmenlere yapılan saldırılarda olduğu gibi, art niyetli ve peşin cezalandırma tasarlanmıştır” denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Efendiler, Eğitim Bakanı’nın talimatı ile öğretmenlerimiz hakkında Kamu Hizmeti Komisyonu nezdinde yürütülen düzmece dosyalar ile kovuşturma yapmanız veya hizmeti içi kurslara katılmış veya izinli olan öğretmenin emeğinin karşılığını gasp edip, öğretmenin ekonomik gücünü kırmaya çalışmanız mücadele seyrimizi değiştiremeyecektir.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) olarak, ülkede normalleştirilmeye çalışılan yolsuzluk, rüşvet, liyakatsizlik, partizanlık karşısında sözümüzü söylemeye devam edeceğiz ve toplumun alıştırılmaya çalışıldığı yeni bir yoksulluk düzeyine, eğitimde, toplum yapımızda gericileştirmeye, dayatmalara karşı mücadele ederek işbirlikçilere rahatsızlık vermeye devam edeceğiz.

Bu anlamda iki öğretmen sendikası olarak 27 Şubat Salı günü saat 14.00’de Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması ve pankartlı eylem gerçekleştireceğiz.

Mücadelemize destek veren tüm kesimleri yanımızda görmek isteriz.”