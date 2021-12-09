Öğretmen sendikalarından alım gücünü korumak için 27 öneri

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), halkın alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığına ilişkin ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Meclis önünde toplanan Sendika yetkilileri, Meclis binası önüne bir tüp gaz yerleştirerek, “Siz seçim derdinde, biz geçim derdinde”, “1 pound 18 TL”, “Ocak stg 10.11, Aralık stg 18.09. Vatandaş için ne yaptınız?” yazan pankartlar açtı.

Etkinlikte, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı’nın yaptığı konuşmaların ardından, ortak basın açıklaması okunarak, ülkedeki alım gücünün korunmasına yönelik 27 maddelik öneri listesi açıklandı.



Elcil: “Bu eylemler kitlesel eylemlere dönüşecek”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı konuşmada, Türk Lirasının değer kaybından dolayı ülkede ekonomik bir çöküş yaşandığını, ancak seçim gündemiyle meşgul olan siyasetçilerin her şey yolundaymış gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Türk Lirası kullanımı devam ettiği sürece ekonomik yapının düzelmesinin mümkün olmadığını söyleyen Elcil, “Kaynak vardır. Kaynakların doğru kullanılması gerek” diyerek, günü birlik yaşandığını ve bir an önce ileriye dönük adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Söz konusu hayat pahalılığının, memurdan özel sektör çalışanına kadar herkesi ilgilendirdiğine dikkat çeken Elcil, bu eylemlerin kitlesel eylemlere dönüşeceğini kaydetti.



Elmalı: “Halkın yaşadığı zorlukları görmezden gelmeyin”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ise, her geçen gün “astronomik boyutta” fiyat artışı olduğunu ve alım gücünün düşmesiyle birlikte, birçok kişinin açlık sınırı altında yaşamaya başladığını söyledi.

“Seçim gündemi halen siyasetçilerin temel gündemi olmaktadır. Köyleri, şehirleri gezerek seçimle ilgili bir takım argümanları ortaya koymaktadırlar. Toplumun içinde bulunduğu ruh halini görmezden gelmektedirler” şeklinde konuşan Elmalı, hayat pahalılığı rakamlarının ise halkla “dalga geçercesine” ortaya konduğunu ileri sürdü.



“1 Eylül’den bugüne Dolar Türk Lirası karşısında yüzde 66 değer kazanmıştır”

Ortak basın açıklamasında ise, “Haziran ayından bugüne benzin yüzde 71, temmuz ayından bugüne süt yüzde 45, ağustos ayından bugüne tüp gaz yüzde 56, ekmek yüzde 78 pahalılaşmış, 1 Eylül’den bugüne Dolar Türk lirası karşısında yüzde 66 değer kazanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Alım gücünün artırılmasının, hayat pahalılığının “gerçek anlamda hesaplanması”, kaynakların doğru kullanılması ve hayat pahalılığının, asgari ücret başta olmak üzere maaş ve ücretlere her iki ayda bir yansıtılması ile bir ölçüye kadar mümkün olabildiğine dikkat çekilen açıklamada, alım gücünün korunmasına yönelik 27 maddelik öneri listesi açıklandı.

KTOEÖS ve KTÖS’ün 27 maddelik listesi şu şekilde duyuruldu:

“1- Stabil para birimi olan Euro’ya geçilmesi,

2- Adanın kuzeyindeki resmi nüfus rakamlarına göre 50 olan milletvekili sayısının otuza düşürülüp yirmi milletvekili maaşından tasarruf edilmesi,

3- Adanın kuzeyinde nüfus ölçeğine ve mevcut yasalara göre sayısı fazla olan 28 belediyenin azaltılıp başkanlık harcamalarından tasarruf edilmesi,

4- Devletin tepesinden başlamak üzere yüksek maaşlardan kesintiye gidilip, tabandan maaş çekenler ve asgari ücretlilerin desteklenmesi,

5- Müşavirlerin daha önce görev yaptıkları yere görevlendirilmesi, üçlü kararname ile atamaların müsteşarlık dışında kaldırılması,

6- Görev yerine gitmeyen, yasalar gereği çalışmayan partizanca korunan öğretmen, memur, işçilere disiplin soruşturması açılıp görevlerine son verilmesi,

7- Cumhurbaşkanlığı’nın ‘örtülü ödeneği’nin ve eski cumhurbaşkanlarına yapılan ayrıcalıkların kaldırılması,

8- ‘Türkiye’den kutlamalar ve protokol görüşmeleri bahanesi ile gelip yiyip içip, tatil yapan’ resmi heyet harcamalarının kaldırılması,

9- Siyasi partilerin kaynağı belli olmayan paralarla ilgili seçim harcamalarının üzerine gidilip bu paraların vergi olarak bütçeye düşmesin sağlanması ve siyasi partilere devlet yardımının kaldırılması,

10- Kumarhane ve bet ofislerinin vergileri artırılarak kapanmaları yönünde yaptırım uygulanarak kaynak yaratılması ve sanal betin kayıt altına alınması,

11- ‘Astronomik’ emekli maaşı almayı engellemek için emekli maaşlarına bir tavan düzenlemesi yapılması,

12- ‘Nereden Buldun Yasası’ çıkarılarak vergi ve servet kaçıranların takibe alınması,

13- Özel şirketlere yapılan vergi bağışlarından vazgeçilmesi, vergi bağışlarının tahsilatlarının takibe alınması ve servet vergisi alınması,

14- Ülkeye çalışma izni ile gelenlerin ailelerini getirmeleri durumunda işverenlerinden ek eğitim ve sağlık vergisi talep edilmesi,

15- Türkiye Cumhuriyeti şirketlerinin 15 yıllık vergi muafiyetinin kaldırılması ve bunlardan da vergi alınması,

16- Devlete ait araziler üzerinde işletme kuranlara arazilerin satılması veya kira bedellerinin artırılması,

17- ‘Batık bankaları hortumlayanlardan’ bu paralar talep edilmesi,

18- ‘Askeri kantinlerin faaliyetlerini 1960 antlaşmalarındaki düzeyine getirilip, buradaki kayıt dışı ticaretin ekonomiye kazandırılması,

19- Sığınak fonu, Sivil Savunma Teşkilatı ve savunma giderlerinin denetim altına alınması, bunları toplumsal refaha ve sağlık, eğitim gibi sosyal devletin görevlerine aktarılması,

20- Kıbrıs’taki TC’li mal sahiplerinin otellerine gelen, TC’li ve yabancı sanatçılardan vergi alınması,

21- ‘Teşvik primleri ile beslenen rantçı çevrelere aktarılan kaynakların’ doğrudan üreticiye yönlendirilmesi,

22- Dış ülkelerde açılan ve temsilcilik adı altındaki ticari şirketlere yapılan harcamaların kontrol altına alınması,

23- Muafiyetler ve teşviklerle dünya zenginleri arasına giren üniversite baronlarından ve üniversitelerden vergi alınması,

24- Ülkeye giren dövizin, sıkı para politikaları ile ülkeden çıkışının kontrol edilmesi ve TC şube bankalarının haksız rekabetinin ve ülkeden para çıkarmalarının önlenmesi,

25- Daha çok geçiş kapısı açılarak, iki toplumun ekonomik ve sosyal ilişkilerinin artırılması,

26- Dev bayraklar dikilmesinden ve aydınlatılmasından vazgeçilmesi,

27- Elektrik ve su tasarrufu ile ilgili toplumsal seferberlik başlatılması.”

ORTAK BASIN TOPLANTISI METNİ

İstikrarsız bir para birimi olan Türk Lirası kullanmanın yarattığı olumsuzluklara, adamızın kuzeyindeki biatçı yöneticilerin partizanlıkları, kaynakları doğru yerde kullanmamaları, yandaş sermayeye menfaat sağlamak için yaptıkları plansız uygulamalar da eklenince, ekonomide tam bir yıkım yaşanmaktadır.

Devlet ciddiyetinden yoksun emir almaya alışmış işbirlikçilerin yönettiği ülkemizde, parası olan ayrıcalıklı küçük bir zümre, ultra lüks hayat yaşarken halkın büyük bir bölümü her geçen gün daha büyük bir yük altında ezilmekte vefakirleşmektedir.

Türkiye’deki ekonominin çöküşü, TL’nin değer kaybetmesinin temel sebebi olup, alım gücüher geçen gün daha da erimekte, insanımızborç yükü altında yok oluşa sürüklenmektedir. Tüm bu gerçekler yaşanırken halkın sesine kulak tıkayanlar, sanki çocuklarımıza çok güzel günler hazırlanmışçasına seçim gezilerinde umut tacirliğine devam etmektedirler.

• Asgari ücretin 1 Eylül 2021 tarihinden bu güne 521$’dan 207$ azalarak 314$’a düştüğünün,

• Asgari ücretle Temmuz ayında 507 litre paket süt alınabilirken bugün 434 litrepaket alınabildiğinin,

• Asgari ücretle Haziran ayında 630 litre benzin alınabiliyorken bugün 416 litre alınabildiğinin,

• Asgari ücretle Ağustos ayında 42 adet tüp gaz alınabiliyorken bugün 30 adet alınabildiğinin

FARKINDA MISINIZ? Haziran ayından bugüne benzin %71, Temmuz ayından bugüne süt %45, Ağustos ayından bugüne tüp gaz %56,ekmek %78 pahalılaşmış, 1 Eylül’den bugüne Dolar Türk lirası karşısında %66 değer kazanmıştır.

Hal böyle iken halkın alım gücünün korunması amacı ile yapılması gereken Hayat Pahalılığıhesaplamaları halkın içinde bulunduğu durumu umursamadan temel gider kalemleri dikkate alınmadan hesaplanmaya devam etmektedir.

İstatistik Kurumunun; Halkın alım gücünün korunması için özellikle temel tüketim maddelerindeki fiyat artışının doğru tespit edilmesi yönünde şeffaf, objektif ve bilimselçalışması esastır. 3 Aralık tarihinde açıklanan Hayat Pahalılığı oranlarına, istatistik kurumu çalışanları bile inanmamıştır.

Buradan İstatistik Kurumu başkanına soruyoruz: Siyasete maşa olmak ve halkın fakirleşmesine çanak tutacak uygulamalara alet olmaktan memnun musunuz? Evine ekmek götüremeyen, borç yükü altında ezilen emekçi halkın yüzüne baktığınızda hiç utanmıyor musunuz?

Alım gücünün artırılması; Hayat Pahalılığının gerçek anlamda hesaplanması, kaynakların doğru kullanılması ve hayat pahalılığının, asgari ücret başta olmak üzere maaş ve ücretlere her iki ayda bir yansıtılması ile bir ölçüye kadar mümkün olabilir.

Doğru siyaset ise maaş ve ücretlerin stabil bir para birimi üzerinden ödenmesi ile alım gücünün korunmasıdır. Bunun için de:

1- Stabil para birimi olan Euro’ya geçilmelidir.

2- Adanın kuzeyindeki resmi nufüs rakamlarına göre elli milletvekili çoktur. Milletvekili sayısı otuza düşürülüp yirmi milletvekili maaşı tasarruf edilebilir.

3- Adamızın kuzeyinde 28 belediye nufüs ölçeğine ve mevcut yasalara göre çoktur, azaltılıp başkanlık harcamalarından tasarruf edilebilir.

4- Devletin tepesinden başlamak üzere yüksek maaşlardan kesintiye gidilip, tabandan maaş çekenler ve asgari ücretliler desteklenebilir.

5- Müşavirler daha önce görev yaptıkları yere görevlendirilebilir, üçlü kararname ile atamalar müsteşarlık dışında kaldırılabilir.

6- Görev yerine gitmeyen, yasalar gereği çalışmayan partizanca korunan öğretmen, memur, işçilere disiplin soruşturması açılıp görevlerine son verilebilir.

7- Cumhurbaşkanlığının “örtülü ödeneği” kaldırılabilir. Eski cumhurbaşkanlarına yapılan ayrıcalıklar kaldırılabilir.

8- Türkiye’den kutlamalar ve protokol görüşmeleri bahanesi ile gelip yiyip içip, tatil yapan resmi heyet harcamaları kaldırılabilir.

9- Siyasi partilerin kaynağı belli olmayan paralarla ilgili seçim harcamalarının üzerine gidilip bu paraların vergi olarak bütceye düşmesi sağlanabilir. Siyasi partilere devlet yardımı kaldırılabilir.

10- Kumarhane ve bet ofislerinin vergileri artırılarak kapanmaları yönünde yaptırım uygulanarak kaynak yaratılabilir. Sanal bet kayıt altına alınabilir.

11- Astronomik emekli maaşı almayı engellemek için emekli maaşlarına bir tavan düzenlemesi yapılabilir.

12- “Nereden Buldun Yasası” çıkarılarak vergi ve servet kaçıranlar takibe alınabilir.

13- Özel şirketlere yapılan vergi bağışlarından vazgeçilebilir. Vergi bağışlarının tahsilatları takibe alınabilir. Servet vergisi alınabilir.

14- Ülkeye çalışma izni ile gelenlerin ailelerini getirmeleri durumunda işverenlerinden ek eğitim ve sağlık vergisi talep edilebilir.

15- TC’li şirketlerin 15 yıllık vergi muafiyeti kaldırılabilir ve bunlardan da vergi alınabilir.

16- Devlete ait araziler üzerinde işletme kuranlara araziler satılabilir veya kira bedelleri artırılabilir.

17- Batık bankaları hortumlayanlardan bu paralar talep edilebilir.

18- Askeri kantinlerin faaliyetlerini 1960 antlaşmalarındaki düzeyine getirilip, buradaki kayıt dışı ticaret ekonomiye kazandırılabilir.

19- Sığınak fonu, Sivil Savunma Teşkilatı ve savunma giderleri denetim altına alıp, bunları toplumsal refaha ve sağlık, eğitim gibi sosyal devletin görevlerine aktarılabilir.

20- Kıbrıs’taki T.C.li mal sahiplerinin otellerine gelip, milyonları götüren T.C.li ve yabancı sanatçılardan vergi alınabilir.

21- Teşvik primleri ile beslenen rantçı çevrelere aktarılan kaynaklar doğrudan üreticiye yönlendirilebilir.

22- K.K.T.C.’yi tanıtma iddiası ile dış ülkelerde açılan ve temsilcilik adı altındaki ticari şirketlere yapılan harcamalar kontrol altına alınabilir.

23- Eğitimi sektör haline getirip muafiyetler ve teşviklerle dünya zenginleri arasına giren üniversite baronlarından ve üniversitelerden vergi alınabilir.

24- Ülkeye giren dövizin, sıkı para politikaları ile ülkeden çıkışı kontrol edilebilir. TC şube bankalarının haksız rekabeti ve ülkeden para çıkarmaları önlenebilir.

25- Daha çok geçiş kapısı açılarak, iki toplumun ekonomik ve sosyal ilişkileri arttırılabilir.

26- Milliyetçi fetişizm haline gelen dev bayraklar dikmekten, bayrağı aydınlatmaktan vazgeçilebilir.

27- Elektrik ve su tasarrufu ile ilgili toplumsal seferberlik başlatılabilir.

Unutmayınız !!! Kurtulmak yok tek başına, Ya hep beraber Ya hiçbirimiz!!

Ozan Elmalı​

KTOEÖS Başkanı​

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri