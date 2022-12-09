Öğretmen sendikaları AP’nin Kıbrıslı Milletvekilleriyle görüştü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ–SEN), Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Milletvekilleri Costas Mavrides ve Dimitris Papadakis ile görüştü.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Avrupa Evi’nde yer alan görüşmede, sendikalar Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

Sendikalar toplantıda, Kıbrıslı Türkler ve Avrupa Birliği arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş ve önerilerini AP vekilleri ile paylaştı.

Milletvekilleri ile yapılan görüşmeye KTÖS adına Genel Sekreter Burak Maviş ve Dış İlişkiler Koordinatörü Gizem Kavaz, KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ve DAÜSEN adına ETUCE Kıbrıs Temsilcisi Yeşim Dede katıldı.

Sendikalar, Türkiye Komisyonu Raporuna ilişkin 7 Haziran 2022 tarihli Avrupa Parlamentosu kararına (2021/2250(INI)) atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk toplumunun yerinin Avrupa Birliği olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımını kolaylaştırma çabalarını hızlandırmaktan sorumlu olduğunu söyledi.

Bu bağlamda Avrupa Komisyonu’nun “Yeşil Hat Tüzüğü”; “Mali Yardım Tüzüğü” ve bir türlü yasalaşamayan “Doğrudan Ticaret Tüzüğü”nü yeniden ele alması gerektiği belirtilirken, okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin Erasmus+ Programı’na, üniversitelerin de Bologna sürecine dahil olması için Avrupa Komisyonu’nun “Eğitim ve Kültür Tüzüğü” hazırlayarak Kıbrıs Türk toplumunun eğitim vizyonunun genişletilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Toplantıda sendikalar, Türkçe’nin resmi AB dili olması için yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade ederken, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca çıkarılan çeşitli zorluklar ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamaması sorununu dile getirdi.