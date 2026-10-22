Uzun süredir kanserle mücadele eden Aysel Alihan yaşamını yitirdi. Hüseyin Bahca isimli yurttaş, yakın arkadaşı Aysel Alihan’ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Bahca, Aysel’i “En yakın arkadaşlarımdan biri, kız kardeşim, sırdaşım, en mızır iş arkadaşım” sözleriyle anarak, yıllar boyunca birçok kez kanseri yenmeyi başardığını ancak bu kez hastalığı atlatamadığını belirtti.

“Aysel güçlüdür. Bunu da diğerleri gibi atlatacak” dediğini aktaran Bahca, paylaşımını “Hafızada kalan rengârenk bir ışık oldu kız kardeşim, sırdaşım, en mızır iş arkadaşım” sözleriyle tamamladı. Aysel Alihan, 5 Kasım 2023’te YENİDÜZEN’e verdiği röportajda, 2019 yılında yakalandığı ilik kanseriyle mücadelesini ve tedavisi için gerekli ilaçlara ulaşmakta yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

2004 yılından bu yana Mağusa Belediyesi’nde mimar olarak çalışan Alihan, hastalığının üçüncü kez tekrarladığını, kemoterapi ilacına ulaşamadığı için tedavisinin aksadığını belirterek “Bizim suçumuz ne?” diye sormuştu.

“Bizim suçumuz ne?”