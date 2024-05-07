Öğrenciler, EC English Dil Okulları’nda eğitim görebilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile EC English Dil Kursları Kuzey Kıbrıs Temsilciliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Verilen bilgiye göre, protokol kapsamında DAÜ öğrencileri özellikle yaz tatili boyunca dünyanın belli başlı şehirlerinde yer alan EC English Dil Okulları’nda İngilizce becerilerini geliştirilebilecek.

DAÜ’de eğitim gören ve isteyen tüm öğrenciler DAÜ’nün sağlayacağı tanıtım ofisinden danışmanlık hizmeti alarak ihtiyaçları doğrultusunda en uygun zamanda ve şehirde eğitim alabilecek.

Verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanan söz konusu iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile EC English Kuzey Kıbrıs Temsilcileri Koray Bilen ve Soner M. Uluğ imza koydu.