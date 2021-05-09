"Öğrenci olarak gelen fakat sömürülen insanlar var"

İnsan ticaretine karşı mücadele kapsamında Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşüldü.

Görüşmeye İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, yine MHD’yi temsilen MHD Savunucusu Ahmet Sedat Tözün, Kuir Kıbrıs Derneği’nden Derviş Taşkıranlar ve Doğukan Gümüşatam, Gazeteciler Birliği’nden Dilek Öncül ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Avukat Sevilay Yıldırımer Candanal ile Avukat Deniz Düzgün katıldı.

Görüşmede Amcaoğlu’na, insan ticaretiyle mücadeleye dair bilgiler, hedefler ve pratikte yaşanan sıkıntılar aktarıldı. Görüş alışverişinde bulunuldu.

İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, lisans eğitimi adı altında ülkeye gelen, sahte belge ve diplomalarla giriş yapan kişilerin daha sonra sömürüldüğünü ve bu yönde birçok ihbar aldıklarını aktardı.

İnsan ticareti noktasında çok yönlü bir mağduriyet yaşandığının altını çizen Osum, Eğitim Bakanlığı’na bu süreçte önemli bir sorumluluk düştüğünü söyledi.

Osum, “Eğitim bakanlığı da bunun önemli bir paydaşıdır. Bütün bakanlıkların elini taşın altına koyması lazım. Eğitim bakanlığının önleyici bir misyonu olmalı. Öğrenciler adaya getirilmeden veya getirildikten sonra bilgilendirilmesi lazım. Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerin kayıt dışı çalışma noktasında önleyici rol oynaması lazım. Burada kayıt dışı bir ekonomi de yaratılıyor. Bu da herkes için kötüdür. Özellikle afrika kökenli kadın öğrenciler cinsel sömürüye uğruyor. Erkekler inşaatlarda çalıştırılıyor.”

Candanal: “Emek sömürüsünden, cinsel sömürüye kadar farklı alanlarda ihbarlar aldık”

Barolar Birliği’nden Sevilay Yıldırımer Candanal, geçtiğimiz bir yıl içerisinde 271 ihbar aldıklarını kaydetti.

İhbar Hattı’na dair zamanla bir güven oluştuğunu ve sömürüye maruz kalanların daha yaygın bir şekilde başvurduğunu belirten Candanal, emek sömürüsünden, cinsel sömürüye kadar farklı alanlarda ihbar aldıklarını vurguladı.

Üniversitelerin öğrencilere aracı kurumlarla ön izin verdiğini, sahte lise ve üniversite diploması ile yüksek lisans yapacakmış gibi adaya giriş yapan kişilerin olduğunu kaydeden Candanal, aracı şirketlerin bu noktada önemli rol oynadığını söyledi. Candanal, bu noktada Eğitim Bakanlığı’nın polisle işbirliği içinde denetim yapaması gerektiğini önerdi.

Deniz Düzgün: İhbar hattı yaygınlaştırılmalı

Barolar Birliği adına konuşan avukat Deniz Düzgün ise ihbar hattının bilinirliğinin arttığını ve zamanla bir güven oluştuğunu da belirterek, ihbar hattının daha da yaygınlaştırılması için Eğitim Bakanlığı’nın yardımcı olabileceğini söyledi.

Bakan: “Hiçbir şey yokmuş gibi davranmak lüksümüz yoktur”

Toplantıda söz alan Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Bizim böyle bir işbirliğinin dışında kalmamız mümkün değildir. Eğtim Bakanlığı olarak işbirliğine hazırız. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmak lüksümüz yoktur. Gerekenler neyse yapacağız” dedi.

Ülkede aktif olan öğrencileri belirleyebilmek ve kimin gerçekten öğrenci olduğunu anlayabilmek için 5 yıl geriye dönük bir af çalışması içinde olduklarının bilgisini veren Amcaoğlu, “Öğrenciler part time çalışabilir. Ama onun dışında öğrenci kimliği ile gelip muhaceret alıp başka şeylerle uğraşanaları tespit etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Sizin bize yapacağınız katkıyı önemsiyoruz” şeklinde konuşan Amcaoğlu, “önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz. Devletin resmi olarak daha yapması gereken şeyler var” dedi.

“Polis ile gerekli işbirliğini oluşturduk”

Daha önceki dönemlerde polis ile gerekli iletişim ve yetkilendirmenin olmadığını hatırlatan Amcaoğlu, öğrenci olmayan fakat öğrenci gibi gösterip adaya girmeye çalışanlara dair polis ile iyi bir işbirliği içine girildiğini vurguladI. Amcaoğlu, Polis verileri ve bağlantıları sağladım. İstedikleri anda istedikleri öğrenciyle ilgili bilgiye ulaşıyorlar. Kişisel bilgiler değil. Nerede okuduğu, ne iş yaptığı bilgileri. Devletle polis işbirliği yapmalı. Biz geldiğimizde bu yoktu. Şimdi çok daha iyi çalışıyoruz. Bir günde öğrenci kimliğiyle gelip geri gönderilen 17 insan biliyorum” dedi.

Amcaoğlu, insan ticaretiyle mücadele sürecini daha iyi koordine olmak için Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir temsilci de atayacağı sözünü verdi. Amcaoğlu şunları vurguladı: “İnsan ticareti bizi üzen bir durumdur. Birileri gelip de eğitimi ticari tema olarak görürse buna izin vermeyiz. Ticari kazanç elde etmek isteyenler başka iş yapsın. Öğrencilerin işçi veya seks işçisi yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yoktur.”

Mülteci Hakları Derneği ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Çalışmaları

Mülteci Hakları Derneği (MHD), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıslı

Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Mağusa Gençlik Merkezi

Derneği ve SOS Çocukköyü Derneği insan ticaretiyle mücadele alanında ortak çalışmalar

yürütmektedir. İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında koordineli ve etkili bir mekanizma

hedeflenmiş ve İnsan Ticaretini Önleme Platformu kamu kurumlarıyla işbirliği halinde Aralık

2019’da hayata geçirilmiştir. Bunun yanında çalışmalar kapsamında strateji ve eylem planı tüm

kurumlarla istişare halinde hazırlanmış ve insan ticaretiyle mücadelede kapasitenin geliştirilmesi

için çalışmalar yürütülmektedir.