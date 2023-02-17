‘Oğluna 3 yıl boyunca cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklandı!

10 yaşındaki çocuğuna 2020-15 Şubat 2023 tarihleri arasında “cinsel saldırı ve cinsen istismarda” bulunduğu iddiasıyla H.A isimli ‘baba’ tutuklandı.

Polis, Psikolog Adlı Şube’ye gelerek, 10 yaşındaki danışanının okula gitmek istememesi üzerine terapiye başladıklarını, bu sırada söz konusu çocuğun öz babasının kendisine 7 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu yönünde bilgi verdiğini aktardı.

Konu, polisin bilgisine gelmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis bilgi verdi

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2020 yılı ile 15 Şubat 2023 tarihleri arasında zanlı H.A’nın “çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

16 Şubat tarihinde psikoloğun Adli Şube’ye gelerek, danışanı olan 10 yaşındaki erkek çocuğunun okula gitmek istemediği gerekçesiyle terapiye başladığı yönünde bilgi verdiğini aktaran polis, ayrıca psikoloğun söz konusu çocuğun öz babasının kendisine 7 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu yönünde bilgi verdiğini anlattı.

“Uzman eşliğinde ifade alındı”

Polis, müşteki ile annesinden uzman eşliğinde ifade alındığını belirtti.

Zanlı ile müştekinin Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirten polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.