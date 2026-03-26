“Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” Mağusa'da sahneye taşınıyor

Alkış Kültür Sanat Derneği’nin hazırladığı “Bir Grup Hevesli Tiyatrosu”, yeni oyunu “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” ile tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Toplumsal dayanışma ve ekonomik zorluklar karşısında bireyin tepkisini sahneye taşıyan oyun, izleyiciye hem düşündüren hem de sorgulatan bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Oyun, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de, Myart Sanat ve Yaşam Merkezi’nde (Mağusa - Macro AVM 2. Kat) sahnelenecek.

Oyunun kadrosunda Onur Kürüm, Merdan Kömürcü, Zeynep Solak, Uğur Kürüm, Yeliz Yücel, Özlem Akbora ve Muammer Tekkanat yer alıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Dario Fo tarafından yazılan eserin Türkçeye çevirisini Füsun Demirel üstleniyor.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ulubatlı otururken, dramaturji çalışması Leyla Ulubatlı’ya ait.

Toplumsal adalet, ekonomik eşitsizlik ve direniş temalarını mizahi bir dille ele alan “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!”, izleyicilere hem keyifli hem de düşündürücü bir tiyatro akşamı vaat ediyor.