Ocak ayı acı başladı

Devrim DEMİR

Yaklaşık bir yıldır ülke pandemi ile savaş verirken, 2021 yılının ilk üç

haftası peş peşe yaşanan acı olaylarla başladı.

Yılın ilk günlerinde Covid-19 tedavisi gören 8 kişi peş peşe hayatını kaybederken, ülke bir aile cinayeti ile sarsıldı.

Kanayan yaramız trafiğe yirmi üç günde 3 can verdik.

Bir diğer dikkat çeken olay ise 01-22 Ocak tarihleri arasında polis bültenlerinde yaşları 36 ile 82 yaşında değişen 11 kişi farklı sebeplerle ‘ani ölüm’ altında kayıtlara geçti.

Geçitkale’de ‘aile faciası’ yaşandı… Biri çocuk 3 kişi öldü…



2021 yılı pandeminin getirdiği belirsizlikle başlarken, Geçitkale’de yaşanan aile faciası ülkeyi şok etti.

8 Ocak tarihinde yaşanan kan donduran olayda 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, annesi Bengü ve babası İbrahim Çobanoğlu evlerinde vurulmuş vaziyette ölü olarak bulundu.

Peş peşe Covid-19 kaynaklı 8 ölüm…

Temmuz açılımından sonra ülkede ‘yerel bulaş’ tırmanışa geçti. Yüzlerce kişi karantinaya alınırken, Aralık ve Ocak ayının ilk üç haftasında vaka sayısındaki artış dikkati çekti.

Covid-19 kaynaklı hastanede tedavi gören yaşları 77 ile 84 arasında değişen 6 kişi yoğun bakımda yaşamını kaybetti.

Hastane kaynaklı iç bulaş nedeniyle tedavi gören 84 yaşındaki Mahmut Boral 1 Ocak tarihinde hayatını kaybetmişti.

Boral, Göğüs Yoğun Bakım Servisi’nde pozitif çıkan 1 hemşirenin temaslısı olarak karantina yoğun bakım servisine alınmıştı.

Göğüs Yoğun Bakım Servisi’nde yaşanan iç bulaş nedeniyle Sağlık Bakanlığı bir takım önlemlerin alındığını duyurmasına rağmen Boral’ın temaslılarından biri olan 77 yaşındaki Sevim Sakinsel de 3 Ocak tarihinde tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmişti.

Karantina Yoğun Bakım Servisi’nde covid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki Kazım Şimşek 5 Ocak, aynı bölümde tedavi gören 81 yaşındaki Serpil Hancıoğlu ise 8 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

Sabah ağırlaşan hastalar akşam hayatını kaybetti…

Lefkoşa Devlet Hastanesinde covid-19 tedavisi gören ve ağırlaşarak karantina yoğun bakım servisine kaldırılan 84 yaşındaki Hasan Akın, 12 Ocak tarihinde yoğun bakım servisine kaldırıldığı günün akşamı hayatını kaybetti.

Benzer şekilde covid-19 tedavisi gören ve ağırlaşan 74 yaşındaki Süheyla Ur’da yoğun bakım servisine kaldırılmadan 22 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

Ocak ayında covid-19’a bağlı 1 günde 2 ölüm…

Karantina yoğun bakım servisinde tedavi gören covid-19 hastası iki kişiyi aynı gün kaybettik.

Ülkede derin üzüntüye neden olan ölümlerin yaşlarının genç olmasının yanı sıra 40 yaşındaki hastanın hiçbir hastalığı olmaması, yoğun bakımdaki şartları gündeme taşıdı.

24 Ocak Pazar günü 56 yaşındaki Mehmet Ali Kahvecioğlu tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Sağlık bakanlığı yaptığı açıklamada, Kahvecioğlu’nun ‘Aort diseksiyon’ rahatsızlığı olduğunu açıkladı.

Aynı gün akşam saatlerinde 40 yaşındaki Salih Çarka’nın ölümü ise ülkeyi sarstı.

Hiçbir rahatsızlığı olmayan Çarka’nın hayatını kaybetmesi ile ülkede covid-19’a bağlı en genç ölüm olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe ikisi 20’li yaşlarda 3 kurban verdik…

Yıllardır ülkenin kanayan yarası ‘trafiğe’ Ocak ayının ilk üç haftasında 3 kurban verdik. Kasım ayında yaya olarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken araba çarpması sonucu ağır yaralanan 80 yaşındaki Turan Kaynar hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki aydır hastane tedavi gören kaynar, 21 Ocak tarihinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Kurtdemir’in beyin ölümü gerçekleşti…

Girne’de 17 Ocak tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir, 5 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kurtdemir’in 22 Ocak tarihinde ‘beyin ölümü’ gerçekleşti.

Yaya olarak yürürken, araç çarptı hayatını kaybetti…

Girne’de 22 Ocak tarihinde bir acı haberde Emrullah Baran isimli gençten geldi.

Yolda yürürken araç çarpması sonucu ağır yaralanan Baran, ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada hayatını kaybetti.

Peş peşe yaşanan genç ölümler, ülkeyi sarstı.

‘Ani’ ölümler dikkat çekti….

‘Üç haftada 11 kişi hayatını kaybetti’

01-22 Ocak tarihleri arasında Polis bültenlerinde ‘ani’ ölümler dikkati çekti.

Yaş ortalamasına bakıldığında en genç ölüm yaşı 36 olurken, 50 ve 60 yaş arası 10 kişini beklenmedik şekilde kaybettik. Hayatlarını kaybeden kişilerin ölüm nedenleri ‘farklı sağlık sorunları ile kayıtlara geçti.

3 Ocak tarihinde Edremit’te 60 yaşındaki Saburjan Nazhmetdinov ölü olarak bulundu, ölüm sebebi ‘kalp yetmezliği’.

4 Ocak tarihinde peş peşe iki beklenemedik ölüm haberi Akdoğan ve Akova köylerinden geldi.

Akdoğan köyünde 50 yaşındaki Ramadan Sönmez, kaldırıldığı hastanede yolda giderken hayatını kaybetti. Ölüm sebebi,’Gıda aspirasyonu ve solunum yollarının kapanması’.

Çınar’ın ölüm nedeni belirlenemedi…

4 Ocak tarihinde 56 yaşındaki Embiya Çınar, Akova köyünde evinde ölü olarak bulundu.

Çınar’a yapılan otopside ölüm nedeni belirlenemedi, ileri tetkik için kan ve doku örnekleri alındı.

Kalp krizi geçirdi…

Bir gün arayla ikinci ölüm haberi yine Akdoğan köyünden geldi. 82 yaşındaki Yılmaz Sevdalı, ağılının yanında ölü olarak bulundu. Sevdalı’nın ölüm nedeni ‘kalp krizi’.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti…

Beklenmeyen bir ölüm haberi de Türkiye’de tedavi gören 46 yaşındaki Enver Bozkurt’tan geldi. Cengiz Topel Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Bozkurt, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede 10 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

Aydınlı’nın ölümü yasa boğdu…

Genç yaştaki ölümler ülkede büyük üzüntü yaratırken,

İtfaiye memuru 36 yaşındaki Hüseyin Aydınlı'nın beklenmedik ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Aydınlının ölüm sebebi, ‘Aort damar’ yırtılması olarak polis kayıtlarına geçti.

Kalpleri dayanmadı…

53 yaşındaki Cemal Bora Oğuzoğlu, 21 Ocak tarihinde evinde ölü olarak bulundu. Oğuzoğlu’nun ölüm nedeni ‘kalp yetmezliği’ olduğu tespit edildi.

Akdeniz köyünde de aynı tarihte evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 68 yaşındaki Ergün Çakmak’ın ölüm sebebi ‘kalp krizi’ olarak tespit edildi.

İskele’de 19 Ocak tarihinde 76 yaşında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Rukiye Gönül Yalçın’ın ölüm sebebi ‘kalp krizi’ olarak belirlendi.

Geride iki çocuk bıraktı…

36 yaşındaki Mert Fıstıkçı’nın ani ölümü ise Alayköy ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ni yasa boğdu. Perşembe günü aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan iki çocuk babası Mert Fıstıkçı, 22 Ocak tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaplan ve Tekyaprak evlerinde ölü bulundu…

Polis bültenlerinde iki ‘ani ölüm’ olarak kayıtlara geçen Mağusa’da 66 yaşındaki Bekir Sıtkı Kaplan ve Akçay’da 61 yaşında Halil Tekyaprak evlerinde ölü olarak bulundu.

Tekyaprak ve Kaplan’ın ölüm sebepleri yapılacak olan otopsi sonucu belirlenecek.

Kaplan’ın ölüm sebebi “Koah Hastalığı” (Ağır kronik bronşit)

Mağusa’da Cuma günü ikametgâhı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 66 yaşındaki Bekir Sıtkı Kaplan’ın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “Koah Hastalığı” (Ağır kronik bronşit) sonucu olduğu tespit edildi.

Tekyaprak ‘kalp krizi’ geçirdi…

Ayni tarihte Akçay’daki ikametgâhı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 61 yaşındaki Halil Tekyaprak yapılan otopsisinde ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.