Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) tarafından “Nöroçeşitliliği Kucaklama: DAÜ'de Kapsayıcı Eğitim” konulu seminer düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Raman tarafından gerçekleştirilen seminerde, nöroçeşitlilik ve kapsayıcı dil öğretimi hakkında eğitmenlerin bilgi ve farkındalıklarını artırmak ve nöroçeşitli bireylerin ihtiyaçlarına uygun pedagojik yaklaşımlara dikkati çekmek amaçlandı.

Prof. Dr. İlhan Raman liderliğindeki tartışmalarda, nöroçeşitliliği anlama ve disleksi, diskalkuli, otizm ve dikkat eksikliği ile hiperaktivite bozukluğu (ADHD) gibi öğrenme zorluklarını anlama gibi konular ele alındı.

YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam, seminerde sunulan bilgiler için Prof. Dr. Raman'a ve DAÜ Psikoloji Bölümü'ne teşekkürlerini ileterek, YDİHO'nun kapsayıcı eğitim politikalarını sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı; nöroçeşitlilik ve diğer birçok konuda DAÜ Psikoloji Bölümü ile akademik iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.