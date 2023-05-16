“Niyetleri KTÖS ve KTOEÖS’ü kapatıp, elçiliğin kurduğu sendikayı yetkili kılmak”

“Öğretmenler (Değişiklik) Yasası”nın görüşüldüğü Meclis komitesi toplantısını terk eden KTÖS ve KTOEÖS yetkilileri Meclis önünde açıklama yaptı, Hükümetin niyetinin mevcut öğretmen sendikalarını kapatıp, elçilik tarafından kurulduğu iddia edilen bir sendikayı yetkili kılmak olduğunu açıkladı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, komite başkanının kulağına eğilip “Başbakandan gelen talimat, bu yasanın geçmesidir” dediğini söyledi, “Bu sıcakta bekleyen öğretmenin bakanı kim? Siz kimin bakanısınız? Sizi, 4 bin öğretmeni dinlemeyip, Başbakanın talimatını uygulamaya iten anlayış nedir?” diye sordu.

Hükümetin niyetinin, KTOEÖS ve KTÖS’ü ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Gökçebel, “Elçilik tarafından kurulan, elçilikte toplantılar yapan bir sendikayı komiteye davet ettiler. Neden? KTÖS ve KTOEÖS’ü ortadan kaldırmak için” dedi.

“Yasamız açıktır. Öğretmenler Yasası’nda yetkili sendikalar KTÖS ve KTOEÖS’tir” diyen Gökçebel, “Siz AKP rejimini buraya dayatmaya çalışıyorsunuz. Talimatlarla bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Öğretmene saldırma nedeniniz budur. Siz Eğitim Bakanı değilsiniz” ifadelerini kullandı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise mücadelenin yeni başladığına dikkat çekerek, “Ankara elini yakamızdan çek” sloganı attı, eylemciler de defalarca sloganı yineledi.

Öğretmenler daha sonra sendika binalarında toplanma kararı aldı, Meclis önündeki kalabalık dağıldı.