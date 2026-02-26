Kanunsuz bıçak taşıyıp çevreye rahatsızlık veren kişi tutuklandı
Lefkoşa’da alkollü şekilde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren ve tasarrufunda kanunsuz olarak bıçak bulunduran şahıs tutuklandı.
Lefkoşa’da, dün, 118 miligram alkollü olan C.K.(E-46), kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak ve pala bulundurup taşıdı, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.
Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler : polis, kanunsuz bıçak taşıma, Çevreye rahatsızlık verme