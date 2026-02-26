DAÜ, uluslararası akademik iş birliklerini genişletiyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), önemli bir akademik ziyarete ev sahipliği yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Temsilcisi Nurdan Çağatay Görgülü, Shanghai Üniversitesi Türkiye Temsilcisi ve Boğaziçi Üniversitesi Ziyaretçi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Qianwen Zhou, DAÜ’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında heyet ilk olarak DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile bir araya geldi. Görüşmede, Shanghai Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Konfüçyüs Enstitüsü organizasyonu çerçevesinde sürdürülen Çin Dili ve Edebiyatı derslerinin, DAÜ bünyesinde kurulacak bir merkez aracılığıyla yürütülmesi yönündeki niyetler dile getirildi. Bunun yanı sıra, DAÜ’de Çin mutfağına yönelik gastronomi alanında ve İşletme ile Enerji Ekonomisi disiplinlerinde akademik programlar yürütülmesi ve iş birliği zemini oluşturulması konuları ele alındı. Taraflar, yakın bir tarihte iş birliği protokolü imzalanması ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının hayata geçirilmesi yönündeki temennilerini ifade etti.

Söz konusu görüşmeye DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Yorucu eşlik ederken, Rektörlük Tanıtım ve Pazarlama Müdürü Murat Aktuğralı da toplantıya katılarak DAÜ hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Ziyaret hediye takdimi ve anı fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Heyet, ziyaret programı kapsamında ayrıca DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ile de bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, olası akademik iş birliklerinin fakülteler bazında ve üniversite geneline yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.