Nilden Bektaş Erhürman, Cumhuriyet Defilesi’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Zehra Günkut’un özel tasarım çizimleriyle hazırlanan, Kıbrıs Sandık Masalları Koleksiyonu ve Akademi Sanat Derneği ANKA MEN tasarımlarından oluşan Cumhuriyet Defilesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa Yenikent Inner Wheel Kulübü tarafından organize edilen defilenin geliri Çocuk Onkoloji Bölümü’ne bağışlanacak. Defilede yaptığı konuşmada Nilden Bektaş Erhürman, babaannesinin sandıklarının bulunduğu bir evde büyüdüğünü söyledi ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, eşyalara verilen ruhtan bahsettiği kitabındaki, ‘Eşyalar etrafımızdaki biriktirdiğimiz zamandır’ sözüne değindi. Nilden Bektaş Erhürman, defileye katkı koyan ve emeği geçenleri tebrik etti.

Lefkoşa Yenikent Inner Wheel Kulübü Başkanı Füsun Esatoğlu, konuşmanın ardından Nilden Bektaş Erhürman’a çiçek takdim etti.