“Nijerya’ya gidemediği için sinirlendiği gerekçesiyle, kapıları söktü”

‘Nijerya’ya gidemediği için sinirlendiği’ gerekçesi ortalığı birbirine katan zanlı J. A. O mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan, ülkesi olan Nijerya’ya gidemediği için sinirlendiği gerekçesi ile Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde bulunan kafeteryanın elektronik kapısını tekmeleyerek söktüğünü, üniversiteye ait laboratuvarların olduğu binaya koşarak, orada da kapıya vurarak hasara uğrattığı sırada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.