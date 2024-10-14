"New York’ta başlayın, Lefkoşa’da devam edin"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, New York'taki 3'lü görüşme öncesinde açıklama yaparak, görüşmenin olumlu bir havada geçmesini temenni etti.

Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yarın akşam New York'ta Kıbrıs sorunu ile alakalı olarak 3'lü bir toplantıda bir araya gelecek.

Burak Maviş'in açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak, 15 Ekim 2024’te New York’ta gerçekleştirilecek gayrı resmi görüşmeyi temkinli bir iyimserlikle karşılıyoruz. Ancak, bu görüşmenin somut bir çözüm üretmekten çok tarafların pozisyonlarını koruma çabasına dönüşmesinden de endişe duymaktayız. Kıbrıs sorununun yıllardır çözümsüz kalması, her iki toplumun da bir barış anlaşması umutlarını zedelemiş durumdadır.

15 Ekim’de yapılacak olan görüşmede tarafların samimi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket etmelerini ve bu görüşmenin iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözüm arayışlarına kapı aralaması beklentimizdir. Her nereden gelirse gelsin statükonun devamını amaçlayan ya da çözüm sürecini baltalayan girişimlere karşı durduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Kıbrıs Türk toplumunun haklarının korunması ve geleceğinin garanti altına alınması, ancak siyasi eşitlik temelinde ve Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılacak müzakerelerle mümkündür.

Bu süreçte, tüm tarafların gerçek bir çözüm iradesi göstermesi ve uluslararası toplumun bu süreci desteklemesi en büyük beklentimizdir. KTÖS, Kıbrıs’ın ve Kıbrıslı Türklerin geleceği için adil ve kalıcı bir çözümün savunucusu olmaya devam edecektir."