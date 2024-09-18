Necla Salih Suphi’nin “İçimdeki Dünya” kitabının tanıtımı Rüstem’de yapılacak

Lefkoşa’nın en önemli kültür-sanat etkinlik merkezlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi’nde bu kez de 24 Eylül gecesi bir kitap tanıtım ve şiir etkinliği gerçekleşecek.

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın öncü kadın şairlerinden Necla Salih Suphi’nin tüm şiirlerinin toplandığı “İçimdeki Dünya” adlı kitabının tanıtılacağı etkinlik Rüstem Kitabevi’nde saat 19:00’da yer alacak.

Şairin ailesinin de hazır bulunacağı etkinlikte akademisyen-araştırmacı Bekir Azgın şairle ilgili bir konuşma gerçekleştirecek ve araştırmacı-tiyatro oyun yazarı Sevil Emirzade de Necla Salih Suphi’den şiirler okuyacak. Gecede sürpriz bir kişi de şairin bir şiirini okuyacak.