Near East Bank yeni merkezi açıldı

Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası törenle hizmete açıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, bazı siyasi partilerin temsilcileri, bankacılık ve finans dünyasından çok sayıda davetli, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S.Günsel, Merkez Bankası Başkanı ve Near East Bank yöneticileri ve çalışanları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YDÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof.Dr. İrfan S. Günsel ve Near East Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak’ın açılış konuşmalarının ardından protokol davetlilerinin katılımı ile toplu kurdele kesilerek bina hizmete açıldı. Kurdele kesimi sonrasına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bakanlar ve milletvekillerinin,Near East Bank yetkilileri ile birlikte akıllı binayı gezerek bilgi almaları ile tören tamamlandı.

Tatar:” Böylesi Örnek Yatırımlar KKTC’nin Gücüne Güç Katacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına; geçirdiği ameliyat sebebi ile açılışa katılamayan YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel’e geçmiş olsun ve tebrik mesajıyla başladı, Near East Bank’ın yeni binasının teknolojik altyapısı ve iştirakleri ile birlikte 650 çalışanıyla sektöre örnek olduğunu, ayrıca özellikle yaşanan covid sürecinde de vermekte olduğu kredilerle ekonomiye kan verdiğini ifade etti.

Yakın Doğu kuruluşunun ülkede kazandığını, ülkeye yatırım yaparak toplumla birlikte büyüme anlayışına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, 3 milyar TL’lik aktif büyüklüğüyle ülkedeki en üst sıralardaki bankalar arasında yer alan Near East Bank’ın yaptığı yatırımların KKTC devletine olan güvenini gösterdiğini, başka yatırımlara davet ettiğini ve bu anlamda dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini de kaydetti.

Günsel: “Ülkeye de Kazandırarak, Büyüyerek ve Güçlenerek Adada Yaşayan Kıtalıların Bankası Olduk”

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel de konuşmasında,1996 yılında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesindeki tek şubesiyle bankacılığa adım atan Near East Bank’ın bugün 16 şubede 290 personeliyle ‘Adada yaşayan kıtalıların bankası olarak’ yoluna emin adımlarla devam ettiğini kaydetti.

Kaçamak: “ Yeni Merkez Binamız Sektördeki Gücümüze İvme Kazandıracak”

Near East Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Selami Kaçamak açılış konuşmasında Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkilediği gibi KKTC’de de sosyal ve ekonomik sıkıntılar yarattığını, bankacılık sektörünün de bu sıkıntılardan kaçamadığını ancak banka olarak aldıkları doğru tedbirlerle hem hizmetleri aksatmadıklarını hem de ekonomiye destek verdiklerini kaydetti.

Banka olarak pandemi döneminde devletin verdiği savaşa katkıda bulunduklarını anlatan Kaçamak, birçok özelliği bünyesine barındıran yeni akıllı bina ile halka daha hızlı güvenli ve çağdaş bankacılık hizmeti vereceklerini belirtti. Bankanın fiziki özellikleri ve oturduğu alan hakkında teknik bilgiler de veren Kaçamak, yeni banka binasının halka ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından toplu kurdele kesimi, yeni binanın gezilmesi ile açılış etkinliği tamamlandı. Lha