Near East Bank, 4 İşlem Eğitim Merkezi öğrencilerini ağırladı

Near East Bank, 4 İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri ve öğretmenlerini kabul ederek, Lefkoşa Merkez Şube’de kısa bir tanıtım turu düzenledi. Yaklaşık 50 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen etkinliğe, 4 İşlem Eğitim Merkezi Direktörü Serhat Bayar, eğitmenler ve Şube müdürleri katıldı.

Near East Bank, topluma değer katan ve fayda sağlayan her alanda, gelişimi desteklerken, eğitim ve spor alanlarında geleceğimizi şekillendirecek nesillere desteğini hep en ön planda tutarak, çocuk ve gençlerimizin faaliyetlerine önemli katkılar sağlamakta. Bankacılığı gençlere anlatmak, çocukların para ile olan ilişkilerinde nelere dikkat edebileceklerine ışık tutmak, nasıl tasarruf edileceğinin ve para biriktirmenin önemi gibi başlıklara dikkat çekmek amacıyla farklı dönemlerde eğitim kurumları ile etkinlikler gerçekleştirerek sektörü ve bu sektördeki meslekleri en doğru şekilde tanıtmayı amaçlıyor.

Bu bağlamda, 4 İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri ve öğretmenlerini kabul ederek, Lefkoşa Merkez Şube’de kısa bir tanıtım turu düzenledi. Yaklaşık 50 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen etkinliğe, 4 İşlem Eğitim Merkezi Direktörü Serhat Bayar, eğitmenler ve Şube müdürleri katıldı.

Lefkoşa Merkez Şube Müdürü Tülay Umut ve Göçmenköy Şube Müdürü Sevda Ünkat’ın liderlik ettiği bu etkinlikte çocuklara Lefkoşa Merkez Şubede kısa bir tur yapıldı; bir banka şubesi içinde hangi birimlerin olduğunu, hangi işlemlerin nasıl yapılabildiği anlatıldı. Bunun yanı sıra çocuklara tasarruf etmek ve para biriktirmek konularında temel faydalı bilgiler aktarıldı. 4 İşlem Eğitim Merkezi öğrencilerine bu ziyaretin amacına yönelik olarak da kumbara hediye edildi.

Lefkoşa Merkez Şube Müdürü Tülay Umut, öğrenme yaşındaki çocukların maddiyatın hangi noktalarda ne derece kullanıldığı ve paranın nasıl kontrol edilebileceği gibi konuların erken yaşta öğrenilmesinin ve uygulamalı anlatılmasının önemimi vurgulayarak;

“Küçük yaşlardan itibaren kumbaraya para atma alışkanlığı kazanan çocukların büyüyünce daha tutumlu olabileceklerini biliyoruz. Çocukları hayata hazırlarken öğretilmesi gereken bu kavram, ailede başlamakla birlikte eğitim kurumlarında desteklenen ders başlıkları ile de pekişmekte. 4 İşlem Eğitim Merkezi öğrencilerinin etüt programıyla şubemizi ziyaret etmelerinden bu anlamda çok memnun olduk. Near East Bank olarak bu ziyaretlerinde çocuklarımıza para yönetimini hakkında bilgiler verdik ve tasarrufun önemini aşılamaya çalıştık. Bankamız şubelerinin de işleyişine dair merak ettikleri soruları cevapladık.” dedi.

Near East Bank kurum kültüründe toplumsal fayda odaklı çalışmalara her zaman önem vererek yeni ve farklı projeleri yakın zamanda hayata geçirmek için çabalarını sürdürüyor.