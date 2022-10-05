ÜstEl Hükümeti’nin, hükümet ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile sorun yaşadığı, nisap sorunu yaşamamak için Halkın Partisi Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers’in görüşme yaptığı iddia edildi. Bu iddia Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars tarafından yalanlandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Baybars, “Ne teklif, ne de kabulümüz var” dedi, “Böyle bir şeyin içinde değiliz. Olmaya da niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

Baybars, dünkü Meclis Genel Kurulu’nda da hükümet aleyhindeki muhalefet anlayışına yönelik duruşlarını ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.