“Ne saray, ne de meclis toplumun öncelikli sorunu değildir”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC’de alt yapı eksikliği nedeni ile çökme tehlikesi olan onlarca kamu okulu olduğunun altını çizdi, devletin önceliğinin insan hayatını tehdit eden bu binaların tadilatı olması gerektiğini söyledi.

Ülke genelinde 150 civarında kamu okulu olduğunu ifade eden Gürcafer, 35 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı bu okulların çoğunluğunun alt yapılarının geliştirilerek, deprem yönetmeliğine göre güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

KTİMB Başkanı Gürcafer, vatandaşın her gün hizmet almak için gittiği kamu binalarının birçoğunun da benzer durumda olduğuna dikkat çekti.

“Ne KKTC Meclisinde ne Cumhurbaşkanlığı Sarayında mekan yetersizliği söz konusu değildir” diyerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Hamza Ersan Saner’e çağrıda bulunan Gürcafer, “Birilerini zengin etmek için toplumsal ihtiyaçmış gibi gösterilerek gereksiz projelerin üretilmesine seyirci kalmayınız!” dedi.

“Binlerce can risk altında”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Ülke genelinde 150 civarında okulumuz ve o okullarda eğitim alan 35.000 civarında çocuğumuz var. Bu okullarımızın alt yapıları geliştirilmeyi bekliyorlar. En önemlisi deprem yönetmeliğine göre güçlendirme bekliyorlar. Yani olası bir depremde o okullarda okuyan çocuklarımızın hayatları ciddi risk altında."

"Ne KKTC Meclisi'nde ne Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda mekan yetersizliği söz konusu değildir"

Gürcafer şöyle devam etti:

"Vatandaşımızın her gün hizmet almak için gittiği kamu binalarımızın birçoğu aynı durumda. Kimi kamu binalarına devlet her yıl milyonlarca lira kira ödemeye devam ediyor. Ne KKTC Meclisinde ne Cumhurbaşkanlığı Sarayında mekan yetersizliği söz konusu değildir. Bu toplumun öncelikli çözülmesi gereken sorunları vardır. Birilerini zengin etmek için toplumsal ihtiyaçmış gibi gösterilerek gereksiz projelerin üretilmesine seyirci kalmayınız! Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan olmak üzere yaşanacakların vebali boynunuzda asılı olacak bunu böyle bilin."