Narkotikten “Zincir – 2” operasyonu

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Salı günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 27 yaşındaki A.H.S. isimli şahsın kalmakta olduğu evde yaklaşık 1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edildi.

Polis, maddeler ve terazinin emare olarak alındığını açıkladı.

Polis açıklamasında söz konusu şahsın tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.