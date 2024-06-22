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Narkotikten 2 bölgede operasyon

Narkotikten 2 bölgede operasyon

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü 2 bölgede operasyon gerçekleştirdi, 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 5 kök yine hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki ele geçirildi.

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü 2 bölgede operasyon gerçekleştirdi, 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 5 kök yine hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki ele geçirildi.

Akıncılar - Ercan Anayolu üzerinde Demirli Köprü Mevkiinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dün saat 23.00 sıralarında, gerçekleştirilen operasyon sonucu 56 yaşındaki A.C.’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu şahsı tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

5 kök hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Doğanköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dün saat 20:20 sıralarındaki operasyon sonucu ise E.Ç.(E-37) ve F.Ş.(E-27), bir apartmanın damında saksılar içerisinde ekili bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam beş kök bitkinin sulama ve bakımlarını yaptıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandılar.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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