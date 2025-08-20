Narenciye Üreticiler Birliği Derneği, hükümetin bir an önce üreticiyi ödemesini istedi

Narenciye Üreticiler Birliği Derneği, hükümetin bir an önce üreticiyi ödemesini ve konsantreden elde edilecek parayla Cypfruvex ile mahsuplaşmasını önerdi.

Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin ürününü Cypfruvex’e verdiğini ancak ödenmediğini belirterek, üreticinin "perişan olduğunu, verdiği ürünün parasını alamadığını ancak aldığı suyu peşin para ile aldığını" belirtti.

Üreticinin üretime devam edebilmek için bankalardan borç alması halinde maliyetinin yükseleceğini aktaran Akçın, “Üretimdeki maliyetler tüketiciye yansıyacaktır.” dedi.

Hükümetin bir an önce üreticiyi ödemesini ve konsantreden gelecek olan paradan Cypfruvex ile mahsuplaşmasını öneren Akçın, “Yani Cypfruvex borçlanmadan hükümetin katkıları ile üreticiyi ödesin ve konsantreden gelecek olan parayı verdiği krediyi tahsil etsin. Çare var ancak üreticiyi düşünen yok. En kısa sürede bir an önce üreticinin ödenmesini, daha fazla mağdur edilmemesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni hasat döneminin yaklaştığını belirten Akçın, “Hükümet derhal bir çare bulup üreticinin ödenmesini sağlamalıdır.” diyerek, geç ödemelerin gelecek yıl ürün fiyatlarına yansıyacağı uyarısında bulundu.