Nama Dama ve Freedom Candlemaker’den zamansız özümüzle yeniden bağlantı kuran bir performans

Murat OBENLER

Nama Dama ve Freedom Candlemaker, "Pagan Ageless Soul" adlı yeni çelişmalarını canlı performansla 27 Şubat 2025'te Lefkoşa’daki Theatro Dentro'da sanatseverlerle buluşturdular.



Nama Dama ritüelistik ve seyirciyi içine çeken sürükleyici atmosferiyle beğeni kazandı

İlk olarak sahneye çıkan Nama Dama, elektronik folk'un ruhani güzelliğini pop'un patlayıcı enerjisiyle harmanlama yeteneğini yansıttığı yeni albümü Pagan Soul'u seslendirdi. Ritüelistik ve sürükleyici bir atmosfer yaratmak için canlı döngü sanatını kullandığı tek kişilik performansta seyircileri müziğin ve sesin gücüyle bambaşka bir serüvene taşıdı.



Ruhsal özgürleşme ve insanın içsel gücünün tanınması temaları, geleneksel zaman ve çürüme görüşlerini yapıbozumuna uğratan albümü Ageless

İkinci bölümde ise müzisyen ekibiyle birlikte sahne alan Freedom Candlemaker, ruhsal özgürleşme ve içsel gücümüzün tanınması temalarını araştıran, geleneksel zaman ve çürüme görüşlerini yapıbozumuna uğratan albümü Ageless'ten parçalar seslendirdi. Müziği, saykodelik ve atmosferik unsurları nu-folk ve elektronik müzikten gelen dokularla harmanlayarak, içsel keşifleri çağdaş müzik trendleriyle iç içe geçiren bir ses ortamı yaratan sanatçı şarkılarının enerjisini derinden seyirciye geçirerek hem kişisel hem de kolektif benliğe bir yolculuk sunuyor.



Müthiş müzisyen ekibinde sesi ve flütüyle Cemre Arca da yer aldı

Freedom Candlemaker'a sahnede arka vokallerde Nama Dama ve Cemre Arca( ayrıca yan flüt), elektro gitarda Alexandra Astreou-Karides, klavyede Orestes Benekas, elektro gitar ve basta Dimitris Foken ve davulda Dimitris Oikonomou eşlik etti. Gecenin özel konuk dansçıları Sophia Irakleous ve Ioli Kaskani de bazı şarkılarda yer alarak performansa disiplinlerarası bir bütünlük kattı.